Luis Manuel González, llamado cariñosamente 'Luisito', es un bebé de México con solo 10 meses de vida. Podría llevar una vida común, pero enfrenta problemas de salud debido a que pesa 28 kilos.

La causa de su obesidad no necesariamente responde a los alimentos que come, sino a una rara enfermedad. "Creía que era porque yo tenía buena leche en mis pechos", refirió su madre a la agencia AFP. La familia es humilde. El padre solo gana 200 dólares al mes.

La primera vez que llevaron a 'Luisito' a un pediatra, la preocupación solo creció. ¿La razón? El pequeño necesitará inyecciones de hormonas de unos 555 dólares cada una. Y no se sabe exactamente qué padece.

De acuerdo con la agencia, 'Luisito' podría tener el síndrome de Prader-Willi, que deja a los niños sin poder regular su saciedad, lo cual provoca retraso mental, músculos de gelatina, sin fuerza, problemas cardíacos y también afecta el desarrollo de los órganos sexuales.

Día a día, e pequeño 'Luisito' debe usar un pañal de adulto. Se cansa mucho después de estar media hora en la misma posición y se le tiene que cargar y caminar con él.

Su padre, Mario González, relató que "hay veces que lo tenemos que llevar hasta tres o cuatro veces por semana" al hospital de la capital estatal Colima.

"No puede gatear, no puede caminar. No podemos traerlo en una andadera como a otro niño de 10 meses", añadió su madre, llamada Isabel Pantoja.

Los progenitores han hecho un llamado a través de redes sociales y han abierto una cuenta para que aquellos que quieran donar dinero para costear el tratamiento.