En México se dio el segundo debate presidencial en el que se enfrentaron los tres candidatos que buscan suceder a Andrés Manuel López Obrador. El domingo, la oficialista Claudia Sheinbaum, la opositora Xóchitl Gálvez, y Jorge Máynez del Movimiento Ciudadano, protagonizaron un debate con más puyas que propuestas.

En este debate se estableció un formato denominado “Formato B”, una modalidad en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) escogió 72 preguntas de 400 que se recopilaron en encuestas hechas en plazas públicas de los 32 estados.

El primer bloque fue el de Economía, empleo e inflación. Este segmento fue iniciado por la candidata opositora Xóchitl Gálvez, quien calificó de “narco partido” a la agrupación de Shinbaum.

Asimismo, Gálvez consideró que la delincuencia es el principal problema de la economía mexicana y señaló las extorsiones que se viven en el país. Además, la opositora señaló de “mentirosa” en reiteradas oportunidades a la candidata oficialista y aseguró que durante la gestión de Sheinbaum a cargo de México D.F disminuyó el empleo.

En cuanto a economía, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México prometió que quienes ganen menos de MXN$15,000 (880 dólares) no pagarán impuestos. No obstante, aseguró que no se perdonará la evasión tributaria ni que se esconda dinero en otros países.

Por su parte, Sheinbaum respondió a Xóchitl y aseguró que la administración del expresidente Felipe Calderón fue el “único narcogobierno que ha existido”. Además, la oficialista resaltó que durante el gobierno de AMLO el empleo aumentó 113%.

Además, la candidata de ‘Sigamos haciendo historia’ resaltó la reciente reforma previsional del gobierno de AMLO, que creó el ‘Fondo de Pensiones para el Bienestar’. En ese sentido, aseguró que mantendrá los programas sociales creados durante la ‘Cuarta Transformación’ y prometió la creación de 22 millones de nuevos empleos.

Mientras tanto, Aynez propuso una reforma fiscal y acusó a sus oponentes de “no atreverse” a hablar de ese tema. Asimismo, prometió que, durante su eventual gestión, se aumentará el salario mínimo y lanzará un programa para aumentar la inversión en infraestructura.

¿QUIÉN GANÓ?

Aunque los tres candidatos propiciaron acusaciones y ataques, la encuesta de Demoscopia Digital determinó que Claudia Sheinbaum fue la ganadora del debate con el 70.1%, mientras que, en segundo lugar, Gálvez obtuvo 15.8% y Máynez con 14.1%.

El encuentro se dio a 34 días de que los mexicanos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de México. Esta campaña se da en una coyuntura en la que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, se mantiene como la favorita para suceder a su mentor en diciembre.

