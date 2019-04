López Obrador señala que podría crear red de gasolineras para que vendan al "precio justo"

El presidente de México , Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), aseguró este martes que está dispuesto a crear una pequeña red de gasolineras que vendan a "precio justo" si no funciona un llamado para que los distribuidores del combustible colaboren a mantener el precio y no se incurra en abusos.

El anuncio lo hizo poco después de que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicara el comportamiento de los precios de las gasolinas, diesel y electricidad, así como los márgenes de comercialización, lo que el presidente vio como el causante de alzas observadas recientemente.

AMLO manifestó además que habrá una campaña de difusión para que los consumidores sepan en qué estaciones de servicio las gasolinas están más económicas. En el país existen unas 12,000 gasolineras.

"Si no se entiende, si no funciona este mecanismo (...) para lograr el propósito que no haya aumento en los precios, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes para que en esas estaciones se venda a precio justo", dijo en conferencia de prensa.

Finalmente, el mandatario reiteró que su gobierno no aumentará los precios de los combustibles en términos reales.

Fuente: Reuters