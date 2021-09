Un camión cisterna de gas que explotó el jueves fuera de un hospital infantil y de maternidad en Cuajimalpa, al oeste de la Ciudad de México dañó 30% de la estructura del edificio e hirió a decenas de personas, informaron las autoridades.

[ACTUALIZACIÓN 11:36 A.M.]Subió a 7 el número de personas muertas a raíz de la explosión de un camión de gas en un hospital materno infantil. De los fallecidos 4 son niños, informaron las autoridades mexicanas.

Varios bebés fueron rescatados entre los escombros y trasladados a otros hospitales, según la Cruz Roja. Hasta el momento las autoridades reportaron 22 niños y 32 adultos heridos.

"La zona de los cuneros colapsó, colapsó la zona administrativa, la zona de emergencias, gran parte de la zona de camas está colapsada, lo que estamos viendo es completamente derrumbado el hospital", dijo Adrián Ruvalcaba, delegado de Cuajimalpa.

[ACTUALIZACIÓN 09:50 A.M.]Según informó el noticiero de Televisa, son 2 personas —un hombre y una mujer— las que han perdido la vida a causa de la explosión del camión de gas en las afueras del hospital materno infantil.

Además, 15 bebés fueron trasladados a otros hospitales para recibir atención médica.

[NOTA ORIGINAL]Un camión cisterna de gas que explotó el jueves fuera de un hospital infantil y de maternidad en el oeste de la Ciudad de México dañó 30% de la estructura del edificio e hirió a decenas de personas, informaron las autoridades.

El alcalde de la ciudad, Miguel Angel Mancera, dijo a la cadena Televisa que al menos 54 personas resultaron heridas, 22 de ellas niños, y aclaró que hasta el momento no había reportes de muertes.

La explosión ocurrió a las 7:15 a.m. (hora local) mientras un camión de gas abastecía al hospital. Cuerpos de emergencia ya trabajaban en el lugar.