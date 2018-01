México: 26.000 dólares es el monto que ofrecen por el asesino que descuartizó y cocinó a su mujer

La Fiscalía de Guerrero ( México ) ofreció una recompensa de 26.000 dólares para quién ofrezca información o el paradero de César Gómez Arciniega, el ex esposo y presunto asesino de su esposa, Magdalena Romero. Lo increíble de este caso es que la víctima fue encontrada desmembrada, cocinada y refrigerada en el restaurante del asesino, ubicado en Taxco, Guerrero.

Horas antes del ofrecimiento de la Fiscalía, la policía mexicana capturó a Silvia Arciniega, madre del asesino y que, presuntamente, ayudó a su hijo a ahorcar y desmembrar a la víctima. Se presume que el crimen se desarrolló en frente de los dos hijos de Magdalena Romero.

Las autoridades de Guerrero buscan a su hijo César como principal responsable del crimen que ocurrió los días posteriores al 13 de enero, día que Magdalena desapareció luego de llamar por teléfono a su madre, de acuerdo con la carpeta de investigación policial.



El hermano de la víctima, Saúl Aguilar Romero, aseguró que la familia acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente, no obstante les dijeron que no se podía porque no estaba la secretaria.

Luego del entierro, todos los amigos, conocidos y curiosos se reunieron en una plazoleta y partieron al parque principal de la ciudad para exigir justicia a las autoridades.



El pasado 24 de enero, los integrantes de un colectivo llamado 'Camina Violeta' realizaron una marcha con pancartas que pedían "Justicia para Magdalena" y "Todos somos Magda".



En redes sociales, se virallizó el hashtag '#JusticiaParaMagda'. A partir de esta iniciativa, se espera que las autoridades del gobierno mexicano puedan hacer algo frente a la ola de muerte que viene azotando al pueblo azteca.

Según estudios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de feminicidios en México se elevó en un 72% en los últimos dos años.