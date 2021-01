José Martín Chávez Enríquez, un empresario mexicano, vivió una verdadera tragedia familiar luego que murieran 16 integrantes de su familia. Todos asistieron al funeral de un tío lejano, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en México .

Chávez Enríquez contó que él y su familia acudieron al velorio de un tío lejano con el propósito de dar el pésame a sus familiares sin imaginar que se estaban exponiendo al coronavirus, según informa Milenio.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier; a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa, y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”, comentó al diario mexicano.

El velorio ocurrió en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y pese a que él también acudió al evento, no resultó contagiado. Sin embargo, el resto de su familia no tuvo la misma suerte.

“El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada, y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón”, refiere Chávez.

Además de este fallecimiento, también se encuentra el de su abuelo y tres de sus tíos directos, quienes luego de resultar positivos murieron a causa de la enfermedad.

Un funeral en el cementerio de San Miguel Xico, en México, el 5 de agosto de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. (Foto de PEDRO PARDO / AFP).

GASTOS MÉDICOS

Chávez Enríquez, quien es propietario de un spa, reveló que tuvo que disponer de sus ahorros para poder costear los gastos de oxígeno y medicinas. “He gastado como 80 mil pesos, mis demás familiares llevan gastados como 200 mil pesos”.

Este ha sido un problema para muchas familias de bajos recursos que no encuentran la manera de costear los gastos que se requieren, especialmente el oxígeno medicinal que es de vital importancia para los pacientes internados en UCI.

Pero lo que José más lamenta es el no haber podido darle un buen sepelio a su madre pues “todo es tan rápido, hay que incinerarlos, no se pueden enterrar”.

“Accedí a la entrevista porque quiero que toda la gente se entere y vean lo importante que es cuidarse y protegerse de esta enfermedad”.

El pasado domingo 17 de enero, la Secretaría de Salud (SSa) registró 1.641.428 casos positivos y 140.704 muertes por COVID-19 en México.

