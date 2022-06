La Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina denunció por infracción aduanera a las empresas de comercio electrónico Mercado Libre e Ingenico por un monto de US$ 15 millones, entre ambas. Esto, luego de detectar presuntas irregularidades en la importación de 400 mil terminales de pago, hecho que habría ocurrido en 2019, 2020 y 2021.

Según informó Infobae, se trata de la importación de equipos utilizados por los comercios para cobrar en forma digital, conocidos como “posnet”, una de sus marcas. Mercado Libre e Ingenico los compran para comercializarlos localmente o bien las entregan en comodato (préstamo de uso) a sus clientes, de acuerdo al medio.

¿Por qué denunciaron a Mercado Libre?

La investigación de la DGA, que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), determinó que Mercado Libre e Ingenico declararon en forma inexacta la mercadería importada para “minimizar en forma abusiva la carga tributaria”.

La AGIP (Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos) indicó que el total adeudado en impuestos es de US$ 7,5 millones por el perjuicio fiscal generado. Y agregó que a eso se le debe adicionar la multa por el mismo monto, lo que arroja un total de US$ 15 millones distribuidos en US$ 6,8 millones a Mercado Libre y US$ 8,2 millones a Ingenico, los que deberán abonar al fisco.

Según el organismo de control, se pudo determinar que “no se trató de un error involuntario” ya que “la mercadería que declararon importar se encuentra exenta de aranceles mientras que la realmente ingresada al país está alcanzada por una alícuota del 16%”.

¿Cuál sería la maniobra denunciada por la DGA?

De acuerdo a la Aduana, entre 2019 y 2021, tanto Mercado Libre como la empresa de origen francés Ingenico adquirieron en total unas 400 mil terminales de pago a proveedores del exterior.

Según precisa Infobae, las empresas declararon la importación de cinco modelos diferentes –los PAX A910, Move 2500, LANE 3000, APOS y AXD7- de terminales de pago, por los que desembolsaron US$ 40 millones.

La Aduana detectó que al momento de presentar la documentación necesaria y realizar las declaraciones juradas correspondientes, Mercado Libre e Ingenico utilizaron una posición arancelaria correspondiente a un tipo de terminales de pago distinto al realmente importado.

“La posición arancelaria seleccionada por Mercado Libre e Ingenico corresponde incorrectamente a terminales de pago antiguas, ya que no incluyen lectores de código QR ni conexión por WiFi. Las tareas de fiscalización y control permitieron identificar que las empresas, en realidad, ingresaron al país terminales de pago de última generación”, informó Aduana, según recogió Infobae.

¿Qué respondió Mercado Libre?

Infobae señala que de acuerdo a fuentes de Mercado Libre, esta fue informada del cambio de criterio de las posiciones arancelarias para la importación de las terminales de pago en octubre del año pasado, al tiempo que remarcaron que la empresa “aún no fue notificada formalmente de ningún proceso administrativo”.

Mercado Libre señala que “la descripción de la posición arancelaria no se encuentra alineada con exactitud a las nuevas tecnologías de Smart POS que Mercado Libre y empresas competidoras están importando”.

Las fuentes indicaron que luego de que fueron informados del cambio de criterio arancelario para las terminales de pago más tecnológicas, están importando “con la interpretación del escenario más alto de tasas aduaneras”.

“Estamos siguiendo el proceso para determinar la clasificación arancelaria correcta dado la nueva tecnología que estamos importando”, añadieron.

