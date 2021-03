A raíz de la entrevista que concedieron los duques de Sussex, Meghan y Harry, a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, conversamos con el profesor de Dinastías Reales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Amadeo-Martín Rey y Cabieses. Este caso ha sido considerado una crisis al interior de la Corona por las acusaciones de racismo y negligencia, y buscamos la opinión del también académico correspondiente a la Real Academia de la Historia.

¿Cómo le afecta a la corona las declaraciones de los duques de Sussex, en específico las acusaciones de racismo? Se habla de que la Corona se resiste a la modernización...

El racismo es rechazable en todos los casos. Habría que ver quién hizo el supuesto comentario racista y en qué circunstancias. Si es cierto que lo hizo alguien, es algo intolerable, pero eso no afecta a la Corona británica que es mucho más que lo que una persona en un momento equivocado haya podido hacer o decir. La Corona británica, como tal, es decir la institución monárquica, no es en absoluto racista sino, justamente, la garante de la libertad y de la democracia en el Reino Unido, como lo es en los demás países con monarquías en Europa. Y no estoy en absoluto de acuerdo a que se considere que la Corona se resiste a la modernización. Es un error muy extendido pensar que la tradición monárquica -que es necesario conservar- es incompatible o con la modernidad. Quienes contraponen tradición y modernidad no han comprendido que la segunda se sustenta en la primera para avanzar. El progreso económico y social británico está sustentado e impulsado desde siempre por la propia monarquía. ¿O acaso pensamos que el Reino Unido es un país atrasado o anticuado? No lo es, sino uno de los países más modernos y avanzados del mundo y, sin embargo, respeta su tradición como parte indisoluble de su idiosincrasia.

Tras las declaraciones de la duquesa de Sussex respecto a que no quería seguir viva y que su solicitud de ayuda dentro del Palacio de Buckingham fue rechazada, se proyecta una imagen negligencia y/o insensibilidad al interior de la Corona. ¿Cuál es su evaluación de esto?

Para empezar debo decir que me parece fuera de lugar que la Duquesa de Sussex manifieste públicamente sus problemas psicológicos y sus ideaciones suicidas, que no ayudan a nadie a encarar con optimismo la difícil situación por la que el mundo está atravesando, con la crisis sanitaria y económica tan terrible que está afectando a tantos. Hay millones de personas que tendrían más y más importantes razones para estar desesperadas, personas en peor situación socioeconómica que ella, que sufren el hambre y la pobreza. Me parece una irresponsabilidad expresar ideas suicidas en televisión. No creo que la Corona británica sea negligente o insensible porque las instituciones no pueden serlo. Sólo las personas pueden tener esos defectos. Por otra parte, al casarse con el príncipe Harry, debería haber tenido en cuenta que su futuro marido tenía una posición y unas obligaciones, nada fáciles, que ella iba a compartir. De alguien que acepta ese reto, se espera la fortaleza necesaria para asumirlo.

¿Cómo definiría la relación entre los tabloides y la Corona en la actualidad? ¿Qué tan protegida está la familia real de la exposición mediática?

La familia real británica ha sido la primera de toda Europa en sufrir los embates de la prensa amarilla, ávida de situaciones desagradables que destacar. Los ejemplos de la persecución implacable de los medios de comunicación británicos a los miembros de la familia real son innumerables. En ese contexto es cierto que mantener la serenidad y la ecuanimidad es difícil. En todo caso la familia real está muy expuesta a la crítica y no existe censura alguna en ese aspecto en el Reino Unido, precisamente porque las monarquías democráticas europeas son especialmente tolerantes, mucho más que muchos regímenes republicanos que se las dan de tolerantes y abiertos.

Desde una perspectiva histórica, ¿qué otros casos considera que han representado un considerable impacto negativo a la imagen de la Corona en los últimos tiempos? Se plantean comparaciones entre la duquesa de Sussex y la princesa Diana.

Tenemos que tener en cuenta que los miembros de la familia real trabajan sin descanso por el bien de su patria y, sin embargo, se buscan sus errores para subrayarlos, en vez de poner en valor sus aciertos. La princesa Diana de Gales y la Duquesa de Sussex son muy diferentes. Sus educación, entorno familiar originario, forma de ser, gustos, etc. Pero sí hay algo que comparten. La enorme equivocación de haber querido lavar sus trapos sucios en público. Los miembros de las familias reales no deberían dar ruedas de prensa, ni confesarse ante las cámaras acerca de cuestiones íntimas. Eso no sólo les hace daño a los declarantes sino que es un pésimo ejemplo en un mundo en que cada vez se va perdiendo más una loable virtud: el pudor.

Finalmente, ¿cuál considera que es la función que cumple una monarquía como la británica en el siglo XXI?

La Corona británica y la actual Reina son un fundamental aglutinante entre los diversos territorios y habitantes del Reino Unido. Su mismo nombre lo dice: “Reino” y “Unido”, y quien mantiene unido ese reino no es otra que la Reina Isabel II. Por otra parte, nadie representa mejor el país en el exterior que ella misma o los miembros de la Familia Real. Y nadie tiene la capacidad de equilibrio y consejo que tiene la soberana por cuanto, al no haber sido elegida en las urnas, no se debe ni está esclavizada a los designios de ningún partido y, por tanto, sus actos no están encaminados al propio bien sino al de toda la nación, sin distinción de razas -subrayo esto-, ideas políticas o creencias religiosas. Además nadie puede encarnar mejor la unión entre pasado, presente y futuro que alguien en cuya sangre se acumulan siglos de servicio al Estado y que ha sido formada específicamente para eso.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Aquí te decimos porque no puedes perderte "¿Quieres ser John Malkovich?"