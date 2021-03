Las confesiones en “Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special” continúan generando polémica en Estados Unidos y Reino Unido. Durante la entrevista de Meghan de Sussex y Enrique de Sussex, concedida a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, no solo se conoció la preocupación de algunos miembros de la Familia Real británica por el color de piel de su hijo Archie al nacer, sino también que se le denegó el título de príncipe. Esta polémica desempolvó la ley de 1917 donde se establece el derecho a tener título o no de los nietos y bisnietos de Isabel II del Reino Unido. Adicional a esto, Archie Harrison Mountbatten-Windsor se convirtió en el otro protagonista del especial de la CBS al difundirse unas imágenes exclusivas de cómo disfruta sus días junto a sus padres Meghan Markle y el príncipe Harry en su hogar en Montecito, Santa Bárbara, en California.

El pequeño hijo de los duques de Sussex, quien está por cumplir dos años, tuvo una sorpresiva aparición en un clip en blanco y negro donde quedó al descubierto cómo luce el primogénito de la familia y el amor que tienen por los animales y naturaleza. Meghan Markle se mostró jugando con su bebé en la playa, a orilla del mar de la costa Oeste. En otro momento él corre hacia la dirección de su papá luciendo un suéter con grande botones, jeans y tenis.

“Tener un espacio al aire libre donde pueda pasear con Archie y pasear en familia y con los perros. Ya sabes, hacemos caminatas o bajamos a la playa, que está tan cerca”, se le escucha decir a Enrique de Sussex.

Harry, Meghan y Archie disfrutan junto a sus perros Guy y Oz en California. (Foto: @cbsthismorning / Instagram)

La pareja también le mostró a Oprah Winfrey el gallinero que tienen en su hogar llamado “Archie’s Chicken Inn” donde hay aves rescatadas.

Polémica por la ley

En otro momento de la entrevista, Meghan de Sussex aseguró que a su hijo se le negó el poder ser príncipe, ¿por qué motivo? La ley de 1917 indica qué títulos pueden ostentar los familiares de la reina de Inglaterra. En ella se especifica que solo sus hijos, nietos y bisnietos que provienen de la línea más directa de sucesión al trono pueden poseer este honor, según detalla ‘El País’. Entre ellos se encuentran los cuatro hijos de Elizabeth II: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo y los hijos de estos.

Su Majestad la reina Isabel II y sus Altezas Reales el Príncipe de Gales, el Duque de Cambridge y el Príncipe George. (Foto: Ranald Mackechnie / Instagram)

Según esto, Archie Harrison Mountbatten-Windsor solo podría ser príncipe cuando su abuelo Carlos de Gales ascienda al trono y se convierta en nieto del rey. Sin embargo, cuando el pequeño nació, el orden de sus apellidos relegó el Windsor a segunda posición y sus padres comunicaron a través de sus portavoces que, de esta manera, renunciaban a cualquier tratamiento nobiliario para el niño.

En la Familia Real británica este no es el único caso. Los hijos de la princesa Ana, Zara Tindall y Peter Phillips, no son príncipes por decisión de sus padres. De igual manera, los hijos tanto de Zara como de Peter, que son bisnietos de la reina Isabel II, tampoco tienen ningún título.

Los que sí llevan el calificativo de príncipe o princesa antes de su nombre son los tres hijos de Guillermo de Cambridge, hermano de Enrique de Sussex, quien ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión seguido de sus descendientes directos: Jorge, Carlota y Luis.

Un punto importante de la ley de 1917 señala que la reina Isabel II, según su potestad, suele conceder el título de duque a los familiares directos a los que quiere considerar de manera especial.