El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cumplió 60 años el pasado 4 de agosto, y los Obama han esperado hasta este último fin de semana para organizar una multitudinaria fiesta en su mansión en la exclusiva isla de Martha’s Vineyard (Massachusetts). Sin embargo, algunas ausencias se hicieron notar como es el caso de Meghan de Sussex y Enrique de Sussex. ¿Se habrá terminado la amistad entre ambas parejas?

Celebrada el pasado sábado, la fiesta contó con la asistencia de amigos de Meghan y Enrique como Beyoncé, quien recientemente felicitó a la duquesa de Sussex por su cumpleaños, George Clooney, quien en 2018 asistió a su boda, o la periodista Gayle King, quien desde hace semanas funge de una especie de portavoz y escudera de la pareja en los medios de EE.UU.

La ausencia de los duques de Sussex ha sido tan evidente en la fiesta del expresidente estadounidense que el diario británico The Telegraph ha especulado sobre la posibilidad de que la amistad de mediática pareja con Barack y Michelle Obama ya no va más. “¿Ha terminado el idilio de los Sussex con los Obama”, se pregunta el citado medio en el titular de un artículo publicado recientemente.

Enrique de Sussex y Michelle Obama. (Foto: AFP)

Se desconoce si los duques de Sussex fueron o no invitados a la velada o si, habiendo recibido la invitación, decidieron no ir por encontrarse todavía de baja de paternidad. Su ausencia en la fiesta de cumpleaños de Barack Obama, en cualquier caso, no es el único indicio de que los Sussex han cortado la buena relación de amistad que los unía con el expresidente y la exprimera dama de Estados Unidos.

Lo que podría haber alejado a los Obama de los Sussex es el conflicto mediático que estos mantienen desde hace meses con la familia real británica. “A los Obama no le gusta que Enrique ataque a su familia. No son el tipo de personas que querrían que sus hijos hablaran con la prensa”, cita The Telegraph a una fuente del círculo de los Obama en referencia a la entrevista de los duques con Oprah.

