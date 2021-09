La versión final de la biografía no autorizada Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, en la que los periodistas expertos en la realeza británica Omid Scobie y Carolyn Durand cuentan la historia de los duques de Sussex, acaba de revelar nuevos detalles sobre las denuncias de que Meghan de Sussex acosaba laboralmente al personal del palacio de Buckingham.

Solo cuatro días antes de que se emitiera la polémica entrevista de Meghan y Enrique de Sussex con Oprah Winfrey, el diario The Times of London publicó dos artículos en los que se acusaba a la duquesa de Sussex de intimidar a los miembros del personal de Buckingham. El medio publicó e-mails en sus informes, sugiriendo que un integrante del personal había filtrado la información a la prensa.

Uno de esos correos fue del exdirector de comunicaciones de los Sussex, Jason Knauf, quien escribió al secretario privado del palacio de Kensington, Simon Case, en octubre de 2018. De acuerdo a la biografía, Knauf escribió que estaba “muy preocupado” por la conducta de Meghan, afirmando que ella fue “capaz de intimidar a dos asistentes personales fuera del hogar durante el año pasado”.

“El tratamiento de [...] fue totalmente inaceptable”, escribió Knauf. “La duquesa de Sussex parece decidida a tener siempre a alguien en la mira. Está intimidando a [...] y buscando socavar su confianza. Hemos recibido informes tras informes de personas que han presenciado un comportamiento inaceptable hacia [...]”, se podría leer en el e-mail publicado en marzo pasado.

Meghan de Sussex durante su entrevista con la presentadora Oprah Winfrey. (Foto: Joe Pugliese | Harpo Productions | AFP)

Sin embargo, Scobie y Durand escribieron que sus fuentes “confirmaron que tras el descubrimiento del correo electrónico de Jason, dos de las personas mencionadas en el correo electrónico solicitaron que se anularan las acusaciones hechas a recursos humanos sobre sus experiencias con Meghan de Sussex”.

El equipo de la duquesa de Sussex negó las denuncias en un comunicado a E! en ese momento. “La duquesa está entristecida por este último ataque a su persona, particularmente como alguien que ha sido blanco de acoso escolar y está profundamente comprometida a apoyar a quienes han experimentado dolor y trauma. Ella [...] seguirá esforzándose por dar el ejemplo de hacer lo que es correcto”.

Pese a ello, el palacio de Buckingham anunció el 3 de marzo, una investigación sobre las acusaciones. “Claramente estamos muy preocupados por las acusaciones en The Times luego de las afirmaciones hechas por el expersonal del duque y la duquesa de Sussex”, dijo en un comunicado. “En consecuencia, nuestro equipo de recurso humanos investigará las circunstancias descritas en el artículo”, añadieron.

En junio de 2021, Buckingham señaló que la investigación seguía en curso. Por otra parte, Knauf dejará en diciembre su puesto actual como director ejecutivo de la Royal Foundation de Guillermo y Catalina de Cambridge. Los duques de Cambridge compartieron la noticia el 12 de mayo, y su declaración señaló que “una reubicación internacional planificada” ha “necesitado de su decisión de retirarse”.