La mejor amiga de la infancia de Meghan de Sussex reveló la manera en que la esposa de Enrique de Sussex admiraba a su suegra Diana de Gales, mucho antes de saber que algún día también sería parte de los familia real británica. Precisamente, este martes 31 de agosto se cumplen 24 años de la trágica muerte de Lady Di en un accidente de tránsito.

Ninaki Priddy, la mejor amiga de la infancia de la duquesa de Sussex y dama de honor en su primer matrimonio con Trevor Engelson, le reveló al diario Daily Mail que la exactriz siempre le atrajo todo lo relacionado a la realeza y quería seguir el mismo camino que Diana de Gales. “[Meghan] siempre estuvo fascinada por la familia real. Quiere ser la princesa Diana 2.0″, le dijo al tabloide británico.

“Tenía uno de los libros de la princesa Diana en su estantería, e incluso cuando estaba con Trevor, me dijo que quería ir y quedarse en Reino Unido durante al menos un mes... No me sorprendió, ni me sorprendió escuchar sobre el príncipe Enrique”, contó su amiga en el 2018, al mismo tiempo que revelaba a la prensa una foto de Meghan cuando tenía 15 años frente al Palacio de Buckingham.

“Sabía que a ella le encantaban las películas de The Princess Diaries sobre un plebeyo que se convierte en parte de una familia real. Ella estaba muy impresionada con esa idea“, agregó.

Además, el biógrafo real Andrew Morton escribió en su libro, Meghan: A Hollywood Princess, que allá por 1997, la futura esposa del príncipe Enrique había llorado incontrolablemente viendo el funeral de la princesa Diana cuando perdió la vida en un accidente automovilístico en París, junto con su novio Dodi Fayed y el conductor Henri Paul.

“Según amigos de la familia, estaba intrigada no solo por el estilo de Diana, sino por su misión humanitaria, viéndola como un modelo a seguir”, agregó Morton.