Conflicto en Yemen amenaza a más de cinco millones de niños por escasez de alimentos Según la organización no gubernamental "Save the Children", un 64,5% de los yemeníes "no saben de dónde saldrá su próxima comida".



Daños contra la ciudad de Al Hudeida, principal puerto del país por el que entran el 80% de los alimentos y ayuda para los yemeníes, podrían agravar la delicada situación. (Foto: AFP) Daños contra la ciudad de Al Hudeida, principal puerto del país por el que entran el 80% de los alimentos y ayuda para los yemeníes, podrían agravar la delicada situación. (Foto: AFP)