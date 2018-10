La ONU reclama acciones inmediatas para evitar otra guerra en Gaza

El enviado de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, reclamó hoy a palestinos e israelíes acciones inmediatas para reducir la actual tensión y evitar un nuevo conflicto armado en Gaza.

"Tenemos que ver acciones muy claras de todas las partes para calmar la situación. Si no, las consecuencias serán terribles para todos", dijo Mladenov en una intervención por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El diplomático llamó a Hamás y otros grupos a detener "inmediatamente" todas las "provocaciones y ataques" y a frenar toda violencia en la frontera, mientras que dijo que Israel debe facilitar el acceso de mercancías y personas a Gaza y asegurar que sus fuerzas de seguridad actúan con máxima contención.

Mladenov repasó ante el Consejo de Seguridad la nueva escalada de la violencia que se vive en la franja, donde ayer Israel llevó a cabo una veintena de bombardeos en represalia contra el lanzamiento de cohetes desde el enclave.

"Seguimos al borde de otro conflicto potencialmente devastador, un conflicto que nadie dice querer, pero un conflicto que necesita mucho más que palabras para evitarse", advirtió el enviado.

Mladenov, que está trabajando con Egipto en negociaciones para tratar de estabilizar la situación en Gaza y facilitar la reconciliación entre facciones palestinas, aseguró que los arreglos que han mantenido una cierta calma durante los últimos años están cediendo ante la creciente presión.

"Me temo que no hay más tiempo para palabras. Ahora es el momento de la acción", insistió el diplomático, que calificó de "peligrosa escalada" los recientes cohetes lanzados desde Gaza contra Israel.

El repunte de violencia tiene lugar cuando la sociedad israelí y miembros del Gabinete debaten sobre la necesidad de iniciar una nueva operación militar de envergadura contra Gaza para garantizar la calma, tras seis meses de movilizaciones en la franja, el lanzamiento de cientos de globos incendiarios y decenas de intentos de dañar la valla e infiltrarse, algunos de milicianos armados.

Estas acciones se enmarcan en la denominada Gran Marcha del Retorno, que comenzó el 30 de marzo, fecha desde la que han muerto más de doscientos palestinos en las manifestaciones y en sucesos violentos o bombardeos israelíes contra milicianos.

Mladenov subrayó que la situación en la franja no es en absoluto sostenible: " Gaza está colapsando. Esto no es una hipérbole. No es alarmismo. Es una realidad".

Según recordó, la economía de la zona está en caída libre, con un desempleo del 53 por ciento y del 70 por ciento entre los jóvenes.

"Todos los indicadores clave -humanitarios, económicos, de seguridad y políticos- siguen deteriorándose", recordó.

En ese sentido, destacó que existe cada vez más un consenso internacional más claro sobre la necesidad de actuar para responder a la situación, sobre todo con iniciativas de tipo humanitario.

Según opinó, "reducir la presión humanitaria sobre el terreno reducirá directamente la amenaza de escalada y dará espacio a los esfuerzos liderados por Egipto para el retorno del legítimo Gobierno palestino a Gaza", actualmente bajo el control del movimiento islamista Hamás.



