"(Medidas para liberar a Lula) son una jugada política", declara Sebastiao Mendonca

El analista internacional brasileño Sebastiao Mendonca explicó a Perú21 que las medidas dictadas por el juez Rogério Favreto forman parte de “una jugada política desde el Partido de los Trabajadores (PT) para crear un conflicto en el sistema judicial. Están jugando al todo por el todo para lograr la libertad de Luis Inácio Lula da Silva y no les importan las consecuencias institucionales que pueda tener”.

Mendonca subrayó, además, que Favreto ha sido partidario del PT por varios años y que fue nominado a su cargo por la destituida ex mandataria Dilma Rousseff.

Medios señalan que magistrado tiene vínculos con el partido político del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (TRF4-Difusión). Medios señalan que magistrado tiene vínculos con el partido político del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (TRF4-Difusión). Difusión

El analista también indicó a este diario que Favreto no es competente. "Es un individuo que se encuentra de turno en un juzgado. Un magistrado no puede revertir la decisión de un tribuna colegiado, como es el caso de la octava sala del Tribunal Federal de la Cuarta Región (TRF4). No tiene la autoridad para modificar unilateralmente un dictamen. Ese ha sido el punto débil de su resolución", declaró Mendonca .

Asimismo el analista precisó que el mismo Supremo Tribunal Federal votó a favor de que Lula cumpla su condena en prisión. "La medida de Favreto no tiene ni la aprobación de la 8va sala del TRF4 ni de la Corte Suprema. Ello muestra que el PT está jugando de manera arriesgada".

Lula fue apresado el pasado 7 de abril. (AFP) Lula fue apresado el pasado 7 de abril. (AFP)

También indicó a Perú21 que "no es imposible" que se dicte la libertad de Lula da Silva. "Si se cumple la ley como tiene que ser, el ex presidente no será excarcelado. Pero existen brechas dentro del Poder Judicial que están siendo utilizadas por el PT. Recordemos que un juez de la Corte Suprema liberó hace unas semanas al ex ministro de Lula, José Dirceu (condenado por por corrupción por sus vínculos en el caso Petrobras). Sin embargo, esto es más complicado de que funcione con Lula", expresó.