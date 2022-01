Constanza es madre de un adolescente con un trastorno de espectro autista sin lenguaje de 16 años y una joven de 15 años, ambos fueron víctimas de la violencia descarnada de su padre. Tras haber sobrevivido a duros momentos en la vida, la mujer, que vive en Argentina, solicita que justicia.

“Me casé con un psicópata perverso que al principio no logré visualizar. Me case enganchada, yo si estaba enamorada. Tuvimos dos hijos. Empezó la violencia verbal y terminó abusando de ellos”, contó la madre a Crónica.

La madre de los adolescentes relató que su pesadilla empezó cuando su expareja se volvió violento, a sus hijos les decía que no servían para nada y evitaba que su hijo autista continuara su tratamiento. “La primera denuncia por violencia la hice en 2015. Me separo y me voy con los chicos”, pero meses después el sujeto se volvió a instalar en su casa.

“Un día mi hija me dice que no lo deje más con al padre con el hermano que lo había ahorcado por la calle, hago otra denuncia por violencia, aún no sabía del abuso sexual. Le dieron una medida de protección por 90 días, pero el Poder Judicial es patriarcal, no investigaron nada. No le renovaron y volvieron al régimen de visitas”, afirma la mamá.

Constanza contó que su expareja llevó a su hija a Estados Unidos y la dejaba sola en los parques, la menor la llamaba llorando. “Después me enteré que también había sido violento con la ex mujer, que la había apuntado con un arma. Que tenía una hija que no había reconocido. Con mis hijos tenía un mecanismo perverso, los trataba como un pedazo de carne. Al nene le quitó el lenguaje cambiando sus horarios, sus rutinas, con lo que implica para un chico autista todo eso”, comentó.

Tras las denuncias, en diciembre de 2018 la Justicia le dio a la familia otra medida de protección. “Cuando los quieren revincular otra vez, ahí mi hija estalla y me cuenta que había sido violados por el padre. Eso en el régimen de visitas que supuestamente eran supervisadas. Mi hija contó todo en Cámara Gesell lo que le hacía a ella y a su hermano, y las amenazas para que no cuente”, resaltó Constanza.

Luego de la denuncia de su hija, decidieron terminar con las visitas de revinculación entre el padre y los menores. Las autoridades dictaron una medida de restricción, pero el sujeto permanece libre por las calles y ella teme por su integridad y la de sus hijos.

Constanza denunció cinco veces al sujeto, pero él desobedeció la orden de la Justicia. “Es muy peligroso. Le pedimos al fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta y al juez de Garantí. Eduardo Luis Silva Pelossi que le dicten la prisión preventiva”, exige la mujer, quien convocó a una movilización para el 7 de febrero ante los tribunales platenses para pedir Justicia.

