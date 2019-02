México: Gobierno publica audio del accidente de helicóptero de la gobernadora de Puebla

Ciudad de México. El gobierno de México hizo público este jueves el audio del accidente de helicóptero en el que falleció la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, que no despeja los verdaderos motivos por los cuales se accidentó la nave.

Las conversaciones entre el helicóptero de la gobernadora y la torre de control comenzaron a las 20.34 hora local del pasado 24 de diciembre, cuando la aeronave despegó desde un domicilio privado en Puebla.

A las 20.35 hora local, el helicóptero reinició la radio y confirmó a la torre de control que volvería a llamar "cruzando sobre la estación", es decir el aeropuerto de Puebla, algo que ya no ocurrió.

Entre las 20.39 y las 20.49 hora local, la torre de control trató de establecer comunicación con la aeronave en 11 ocasiones y después activó el protocolo de emergencia para la búsqueda del helicóptero.

En el accidente, que no dejó supervivientes, murieron la gobernadora, su esposo y ex gobernador del mismo estado, Rafael Moreno Valle, un asesor del político y los dos miembros de la tripulación.

El gobierno publicó este audio tras la polémica generada después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rechazara en un inicio una solicitud de transparencia llevada a cabo por medios de comunicación locales.

"No se dio información porque no hay nada nuevo que informar", justificó ante la prensa el subsecretario de Transportes, Carlos Morán, quien sostuvo que el gobierno no había publicado el audio todavía por culpa de procesos "burocráticos".

Morán explicó que todavía se están integrando los equipos de investigación, con expertos mexicanos, estadounidenses, canadienses e italianos, para que en marzo se abran los motores de la aeronave accidentada.

El subsecretario sostuvo en rueda de prensa en el Palacio Nacional que este tipo de investigaciones suelen durar entre uno y dos años, aunque confió en que los resultados se puedan presentar antes de finalizar 2019.

"No tenemos indicio de que haya ninguna manipulación externa; no hay ninguna información en ese sentido", dijo sobre las teorías de conspiración que apuntan a que la tragedia habría sido provocada.

Previamente, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseveró en una breve intervención que durante la investigación habrá "absoluta transparencia" y prometió que se evitará el "ocultamiento" de información.

Martha Erika Alonso, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), asumió el 14 de diciembre pasado la gobernación de Puebla luego de una larga controversia electoral con el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO).

Días después del incidente, sucedido en Nochebuena, AMLO rechazó las teorías de la conspiración que apuntan a su gobierno y a su partido como causante de la tragedia.

En declaraciones este jueves a Radio Fórmula, el líder del PAN, Marko Cortés, celebró que el gobierno de México haya publicado el audio del accidente tras la "exigencia" de la oposición y de los familiares de las víctimas.

"Es evidente que hay una enorme lentitud en este proceso de investigación que como hemos dicho genera sospechas, dudas y suspicacias", apuntó.

Fuente: EFE