Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y fuerte partidario de que DACA —programa que permitía trabajar y estudiar a los jóvenes que fueron llevados por sus padres de forma ilegal a Estados Unidos cuando eran niños— no se elimine, calificó de cruel la decisión del presidente Donald Trump de dejar sin efecto el programa.

"Este es un día triste para nuestro país. La decisión de terminar el programa DACA no solo es mala, es partícularmente cruel para los jóvenes que tienen el sueño americano porque se les alentó a salir de las sombras y a que confiaran en nuestro gobierno para luego castigarlos por eso", escribió Zuckerberg en su cuenta de Facebook.

Zuckerberg destacó que "los jóvenes beneficiados por DACA son nuestros vecinos y amigos. Ellos contribuyen a nuestras comunidades y a la economía. He llegado a conocer a algunos 'dreamers' en los últimos años y siempre me ha impresionado su fortaleza y sentido del propósito. Ellos no merecen vivir en el miedo".

El fundador de la red social más grande del mundo sostuvo que DACA protege a 800,000 'dreamers' y ante la decisión de Trump, de acá a 6 meses los nuevos beneficiarios del programa comenzarán a perder su capacidad para trabajar legalmente y correrán el riesgo de ser deportados de inmediato cada día.

Puedes ver el post completo de Zuckerberg a continuación: