Mario Vargas Llosa se confiesa: "Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente"

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se confesó y habló sobre temas como la vejez, la muerte y de cómo le gustaría ser recordado en la posteridad.

Durante una entrevista ofrecida a la BBC, Vargas Llosa se declaró como un escritor bastante constante. Es por esta razón que, a sus 83 años, aún continúa escribiendo y publicando.

"Yo creo que es cuestión de disciplina. Yo trabajo de una manera bastante metódica, soy muy ordenado para mi trabajo, no para el resto (...) Trabajo siete días por semana, 12 meses al año. Y no tengo la sensación de que es un trabajo. Realmente escribir es para mí un placer, aunque me cueste y tenga períodos muy difíciles", aseguró.



El laureado escritor contó, además, que una de sus principales fuentes de creatividad es la memoria y las experiencias vividas que se convierten en un punto de partida para el inicio de alguna historia.

"El punto de partida es alguna experiencia vivida que me deja imágenes que luego se convierten en algo obsesivo y de pronto me doy cuenta de que he comenzado a trabajar una pequeña historia a partir de ciertos recuerdos que muchas veces, ya en el proceso de redacción, desaparecen o pasan a ser algo secundario", comenta.

EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE

Al ser consultado sobre la muerte, el reconocido escritor asegura que no es un tema que lo angustie y, por el contrario, califica a la eternidad como algo espantoso.

"La muerte a mí no me angustia. Hombre, la vida tiene eso de maravilloso: si viviéramos para siempre sería enormemente aburrida, mecánica. Si fuéramos eternos sería algo espantoso (...) Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin".



Respecto a cómo le elegiría morir, Vargas Llosa lo tiene muy claro y comenta que es justamente realizando esa esta actividad que le gustaría vivir hasta el final de sus días.

"Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente", precisó.

Incluso, al ser preguntado sobre si aún preserva las fuerzas para continuar con su labor de escritor, comenta que acaba de terminar un libro.

"Yo creo que uno debe mantenerse vivo, que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir como algo accidental una vida que está en plena efervescencia. Ese sería mi ideal".

Finalmente el hombre de letras habla sobre la manera en la que le gustaría ser recordado tras su muerte y reitera que es su labor en la escritura la que espera lo acompañe hasta el final de su existencia.

"Si pudiera elegir, me gustaría ser recordado fundamentalmente como escritor, aunque uno no sabe en qué forma va a ser recordado, si es que va a ser recordado", dijo.