En Argentina, el médico Mario Fitz Maurice, jefe de arritmias del porteño Hospital Rivadavia, ha causado revuelo luego que en su cuenta personal de Twitter publicara las disculpas de un antivacunas arrepentido porque le recomendó a su hermana -ahora con coronavirus- que no se vacune.

“Mi hermana no está evolucionando bien. Los médicos dicen que el oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta. Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune. ¿Si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana. Fui un boludo, pero necesito que me ayuden. ¡Por Dios!”, es el pantallazo de la conversación de WhatsApp que publicó el médico en su Twitter.

“Y así, cientos”, escribió el médico, que se ha hecho conocido en las redes sociales por criticar con dureza -y argumentos- a los antivacunas. La publicación recibió decenas de comentarios positivos, pero también críticas y el médico decidió publicar un mensaje a modo de respuesta.

“Esta foto es absolutamente real y reciente, la hice así para que bajo ningún punto de vista pueda figurar el nombre del que lo envía. No tengo otro interés que ayudar”, escribió.

Y así CIENTOS! pic.twitter.com/SQhvuJT44W — Dr. Mario Fitz Maurice (@mariofitzm) January 24, 2022

“Este último mensaje que recibí fue el más categórico de todos los que recibo por el fuerte arrepentimiento del antivacuna. Me lastimó mucho la frase preguntando si podía vacunar ahora a su hermana, porque eso muestra desesperación y al mismo tiempo quería de alguna manera tratar de calmar su conciencia por haber convencido a su hermana que no se vacune”, declaró el médico a Tiempo Argentino.

La publicación de este tuit ha generado que otras personas le escriban y narren sus experiencias. Contó -a Tiempo Argentino- que otro sujeto le escribió por interno para contarle que era un antivacuna que se encargaba de convencer a todo su entorno para que no se inoculen, hasta que enfermó uno de sus hijos y cambió de parecer.

“Esta negación a las vacunas tiene que ver, inicialmente con ignorancia, hecho que ocurrió en la primera oleada; luego llegó de parte de gente que se opone a todo, no importa cuál sea la evidencia, y ese porcentaje de gente existe en la mayoría de los países. Por suerte, en la Argentina, no fueron demasiados porque la gran mayoría de la población aceptó las vacunas, aunque esa pequeña minoría es ruidosa y quiere llegar a sobresalir yendo en contra de las mayorías”, expresó Fitz Maurice.

El médico continúa, a través de Twitter, en su campaña personal para derribar los prejuicios contra la vacunación publicando datos, captura de conversaciones y hasta videos que, según menciona, va dando resultados.

Y la alegria que me da que el video ya haya dado resultado!!! Y con PERMISO de la que lo envía comparto SIN TRANSCRIBIR NADA. A ver ahora? https://t.co/Fej2eEbbkI pic.twitter.com/utGBumhh4c — Dr. Mario Fitz Maurice (@mariofitzm) January 27, 2022

Argentina superó el miércoles los 120.000 fallecimientos por coronavirus desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, al mismo tiempo registró 88.503 nuevos contagios y 317 muertes en las últimas 24 horas.

Con una población aproximada de 45,8 millones de habitantes, se ha vacunado con el esquema completo a 34,6 millones de ciudadanos; más de 11,6 millones de personas ya tienen aplicadas dosis adicionales o de refuerzo.