María Corina Machado: “Edmundo González vendrá a Venezuela cuando las condiciones sean adecuadas"

Tras considerar que Nicolás Maduro al juramentar hoy de manera fraudulenta como presidente ha consumado un golpe de Estado, la lideresa de la oposición, María Corina Machado se dirigió a los venezolanos y al mundo para informar que Edmundo González Urrutia no arribará este viernes a Caracas para tomar el poder por razones de seguridad.

"En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Por lo tanto, evaluado todo esto acordamos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca", informó Machado.

El diplomático González Urrutia, de 75 años, tenía previsto llegar a Caracas este viernes acompañado de un una delegación de expresidentes de América Latina. Esto no será posible debido a que el régimen ha endurecido sus medidas de fuerza.

El 8 de diciembre, el ganador legítimo de las elecciones en Venezuela aseguró en las redes sociales que de todas maneras estaría en su país el 10 de enero.

En un entrevista con El País de España, González fue incluso más preciso: "La determinación es estar en Venezuela para tomar posesión de mi cargo, al que fui electo por más de siete millones de venezolanos y, si se hubiera permitido el voto en el exterior, esa cifra habría sido aún mayor. Esto no fue posible finalmente.

LA LUCHA NO HA TERMINADO

En otro momento, comentó que ha estado en comunicación permanente con González "durante su extraordinario recorrido por naciones de nuestro hemisferio, donde ha sido recibido con los honores jefe de Estado electo y con el amor de miles y miles de venezolanos que viven en estos países".

Pero la lucha continúa, y eso lo tienen claro tanto González como María Corina Machado.

"Es hora de hacer lo que sea necesario para restituir la Constitución”, dijo la opositora, quien confirmó haber sido secuestrada por el régimen y posteriormente liberada en la víspera.