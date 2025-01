María Corina Machado asegura que Maduro recurrirá a la violencia para mantenerse en el poder

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y próxima vicepresidenta del país si la dictadura chavista da marca atrás, afirmó en una entrevista con la BBC que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su momento de mayor fragilidad.

A pocos días del 10 de enero, fecha clave para Venezuela, Machado instó a Maduro a no perpetuarse en el poder mediante la fuerza, advirtiendo que esa estrategia es insostenible.

Según Machado, la única vía que le queda a Maduro para mantenerse en el poder es recurrir a la violencia, lo que refleja su aislamiento y debilidad: “Maduro vive atrincherado en Miraflores".

En referencia a la convocatoria de calle que liderará el 9 de enero, en respaldo a la toma de posesión de Edmundo González Urrutia el día 10, Machado declaró: “Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás”.

Machado subrayó el aislamiento internacional del régimen, limitando su apoyo a países y grupos como Siria, Rusia, Irán, Hezbolá y Cuba. Para ella, esto evidencia que el chavismo está en su punto más débil: “Hoy todos, absolutamente todos los venezolanos y el resto del mundo saben que Maduro sufrió una derrota monumental. Muy especialmente lo saben los militares”.

La opositora reiteró que la represión es el único recurso que le queda al dictador y aseguró que no será suficiente para sostener su permanencia en el poder: “Maduro sabe que no hay manera de mantenerse, excepto utilizando la violencia, y eso no puede sostenerse”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO