Marco Rubio: "Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre la liberación de seis rehenes estadounidenses que se encontraban presos en Venezuela, luego de que el enviado de Donald Trump, Richard Grenell, se reuniera con el dictador Nicolás Maduro.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la administración del republicano no reconoce a Nicolás Maduro como líder de Venezuela. "No hay conversaciones al respecto, nadie lo ha discutido y no lo reconocemos ahora", dijo en entrevista con Fox News.

Rubio detalló que el encuentro entre Grenell y Maduro fue únicamente para llevar a cabo la liberación de los estadounidenses detenidos por el régimen chavista.

"Lo que se acordó es muy simple. Liberó a estadounidenses que nunca debieron de haber estado en sus prisiones. Eran rehenes", enfatizó.

El secretario de Estado indicó que "líderes como Maduro, sin importar lo duros que intenten ser, respetan a Donald Trump. Saben que no es un hombre que les enviará una carta con palabras fuertes".

Asimismo, precisó que la administración de Trump tomará medidas contra el régimen venezolano.

"No voy a sobre cuáles son esas medidas, pero él sabe y ellos saben que tenemos muchas opciones para infligir un serio daño al régimen de Maduro", aseguró.

