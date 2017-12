Manuel Burga es hallado no culpable del cargo de asociación ilícita El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue hallado no culpable de este cargo que se le imputa como parte del caso FIFAgate.

Manuel Burga. (GETTY) Burga estuvo involucrado en casos de corrupción con altos mandos del fútbol mundial. (GETTY)