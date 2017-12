Manuel Burga: ¿Qué cargos se le imputaron al ex presidente de la FPF?

Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue hallado no culpable del cargo de asociación ilícita. Al ex directivo peruano se le acusó de haber recibido coimas millonarias (4.4 millones de dólares).

Este escándalo de corrupción, denominado FIFAgate, involucró a varios autoridades del balompié sudamericano, entre las que se encontraba el ex titular de la FPF.

Junto a otros altos mandos del fútbol internacional, se le imputó de haber aceptado sobornos de empresas deportivas que querían hacerse con contratos de transmisión televisiva y marketing de la Copa América, Copa Libertadores, entre otros torneos.

A Manuel Burga Seoane se le acusó de por lavado de dinero, fraude y crimen organizado.

En el 2015, el ex presidente de la FPF fue recluido en penal Ancón II, donde cumplió prisión preventiva por los cargos de corrupción que se le imputaban.

Casi un año después, Burga fue extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por la justicia norteamericana por el cargo de crimen organizado (asociación ilícita).

Finalmente, tras meses de investigaciones, Burga Seoane, quien se encontraba bajo arresto domiciliario (pagó fianza millonaria), fue hallado no culpable del cargo de asociación ilícita para delinquir.