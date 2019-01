'Manada de Alicante': Hallan nuevo video que revela violación sexual en grupo a joven 

Nuevas pruebas se revelan en torno al caso de la Manada de Alicante, quienes violaron a una joven de 19 años en Callosa d'En Sarrià, Alicante (España). La Guardia Civil manifestó que ha hallado un segundo video de la violación en grupo ocurrida en Año Nuevo del 2017.

Las imágenes se encontraban en el teléfono móvil de uno de los cuatro sujetos que participaron en el aberrante suceso y por el que hoy están detenidos. Como se sabe, la 'manada' son todos españoles de origen ecuatoriano.

Fuentes de la agencia EFE informaron que este reciente video pone en evidencia el acceso carnal violento que padeció la víctima, quien, en todo momento, se opone a sus agresores mientras les decía "parad, parad" y "no, no, no". Este segundo videoclip se suma a al primero que ya ha sido descargado y visualizado por las autoridades que llevan la sonada investigación.

La semana que transcurrió, la Guardia Civil consiguió que la jueza diera la autorización para acceder a los contenidos de los teléfonos de los investigados que purgan prisión provisional.

Los españoles de nacionalidad ecuatoriana de 19, 21, 22 y 24 años emprendieron toda una estrategia en su defensa. En tanto, el de 19 años, por ser menor de edad, se encuentra en la cárcel de Villena, mientras que los demás están en el centro penitenciario de Fontcalent.

El detenido de 22 años, además, es investigado por otras supuestas violaciones sexuales ocurridas durante el 2017.

TE PUEDE INTERESAR: