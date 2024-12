Malasia anuncia que reanudará búsqueda de restos del vuelo MH370

El gobierno de Malasia anunció este viernes que reanudará la búsqueda de los restos del vuelo MH370, que desapareció en 2014 con 239 personas a bordo en el Océano Índico.

El ministro de Transportes malasio, Anthony Loke, aseguró que se ha iniciado negociaciones para el acuerdo con la empresa angloamericana Ocean Infinity, para que esta realice la búsqueda en un área de 15 mil kilómetros al oeste de Australia.

"La propuesta de una operación de búsqueda por parte de Ocean Infinity es sólida y merece ser tomada en cuenta", declaró Loke.

El funcionario indicó que el 13 de diciembre, los ministros del gobierno malasio "acordaron en principio aceptar la propuesta de Ocean Infinity", una empresa con sede en Estados Unidos y Reino Unido, para proceder a la búsqueda "en una nueva zona en el sur del Océano Índico":

El funcionario malasio precisó que la posible localización de la aeronave, entregada por Ocean Infitiny, es creíble. En esa línea, señaló que se busca firmar un acuerdo con la empresa a inicios de 2025. "Esta nueva búsqueda se realizará bajo el principio de 'sin localización no hay pago'. Bajo este principio, el Gobierno malasio no tendrá que pagar a Ocean Infinity ningún honorario si no se encuentran los restos del avión", dijo.

El ministro de Transportes enfatizó en que la búsqueda de los restos de la aeronave tiene como objetivo permitir que las familias de las víctimas puedan poner fin a la tragedia. Esto debido a que ningún rastro del avión ha sido hallado en una zona de 120,000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico frente a Australia, lo cual significa la búsqueda más importante en la historia aeronáutica.

Como se recuerda, el vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014, alrededor de 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur con rumbo a Pekín. La aeronave perdió contacto al abandonar el espacio aéreo de Malasia e ingresó al de Vietnam, para luego desviarse hacia el sur del Océano Índico sin conocerse las causas.

La aeronave era un Boeing 777, en el que viajaban 153 chinos, 50 malasios, 7 indonesios, 6 australianos, 5 indios, 4 franceses, 3 estadounidenses, 2 neozelandeses, 2 ucranianos, 2 canadienses, un ruso, un neerlandés, un taiwanés y dos iraníes.

