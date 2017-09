Mako, la princesa de Japón que renunció a la nobleza por amor a un plebeyo

La realidad supera a la ficción, así como también, el amor puede superar cualquier clase social. Este domingo, en Japón, en una conferencia de prensa que brindó Mako —la nieta mayor del emperador de este país— anunció que dejaría ser parte de la nobleza. ¿Por qué? Ella se casará con su novio plebeyo.

"Estaba avisada desde mi infancia de que dejaría mi estatus real una vez que me casara. Cuando trabajé para ayudar al emperador, cumplí con las tareas de miembro de la familia real tanto como pude, así que me gustó mi vida", declaró a la prensa la joven princesa de 25 años, según AFP.

Las leyes son muy claras en la realeza japonesa: la unión entre dos novios debe darse entre personas de la misma clase social. Sin embargo, la polémica recae en que esta norma solo aplica para mujeres. Es decir, si un hombre de la nobleza se casa con una plebeya, no renuncia a su título.

No obstante, esta regla no pareció importarle mucho a Mako, quien públicamente profesó su amor a su prometido de nombre Kei Komuro, su ex compañero de universidad. Él labora en un despacho de abogados y fue en el 2014 cuando le pidió la mano a la princesa.

Mako, mientras informaba sobre su boda que se prevé que se realice en verano de 2018, declaró muy enamorada que la sonrisa de su futuro esposo "era como el sol", después de que este dijera que su novia es alguien que cuida de él con calma, "como la luna".

El anuncio de su casamiento iba a revelarse en julio, sin embargo, la pareja decidió postergar la noticia "en consideración con los habitantes de una región del sur golpeada por fuertes lluvias e inundaciones", consignó AFP.

¿Las leyes deben cambiar?

El caso de Mako ha vuelto a poner sobre el tapete la posible reforma que debería aplicarse tanto a hombres como a mujeres. Cabe señalar que los dos hijos de Akihito (emperador y abuelo de la princesa) se casaron con plebeyas y siguen formando parte de la monarquía.

Sin embargo, la posibilidad es muy remota puesto que la mayoría de la población de Japón son muy conservadores. Incluso, el mismísimo primer ministro Shinzo Abe se opone a este cambio.