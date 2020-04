Inaceptable. Los grupos mafiosos italianos asisten a las comunidades más afectadas por el colapso de la actividad económica, con cajas de alimentos y préstamos. Una manera de ganar apoyo y ocupar el espacio que dejaron las autoridades en medio de la devastadora situación que afronta Italia por el coronavirus.

En el sur del país, comunidades como Campania, Puglia, Calabria y Sicilia, han visto prosperar un fenómeno que preocupa a las autoridades. Al tiempo que estas poblaciones han sido duramente golpeadas por la crisis sanitaria y el colapso económico, la ayuda ha surgido de las bandas criminales y mafias allí implantadas.

En las últimas semanas, han aparecido videos de pandillas de la mafia conocidas que entregan bienes esenciales a los italianos afectados por la emergencia del coronavirus en las regiones más pobres del sur.

Estas organizaciones que actúan tradicionalmente en las capas más escondidas de la sociedad, han dejado los bajos fondos para aprovechar el caos y ganar terreno dejado por la ausencia del Estado. En estos tiempos de pandemia y crisis económica, la mafia está repartiendo comida gratis y créditos para los más necesitados.

En la ciudad de Palermo el hermano de un jefe de la Costa Nostra, la mafia siciliana, fue visto repartiendo comida en los barrios más pobres, relató el periódico La Repubblica.

Además, estos grupos mafiosos buscan hacerse con pequeños y medianos negocios que han quebrado o luchan para mantenerse a flote tras dos duros meses de confinamiento debido a la pandemia.

(REUTERS / Guglielmo Mangiapane).

“Millones de personas trabajan en la economía gris, lo que significa que no han recibido ningún ingreso en más de un mes y no tienen idea de cómo podrán volver a trabajar”, explicó Nicola Gratteri, un investigador antimafia en la oficina del fiscal de Catanzaro, en una entrevista con el periódico británico The Guardian.

LA MAFIA ESPERA UNA CRISIS, SIEMPRE

“La mafia solo espera eso, una crisis”, aseguró el escritor y experto en la mafia, Roberto Saviano, en diálogo con la prensa en Nueva York, donde reside después de haber recibido amenazas de muerte.

“Te conviertes en socio [de las organizaciones mafiosas], entras en los negocios”, explica Saviano. “No es que les amenacen con una pistola sino que son los propios consejeros financieros [de las empresas] los que en algún momento” les aconsejan hacerlo, según él.

El coronavirus, una oportunidad para los grupos mafiosos, según Saviano. Foto: AFP

Se calcula que en total hay unos 3,3 millones de trabajadores informales en Italia, más de un millón viven en el sur del país.

La ministra del interior italiana, Luciana Lamorgese, dijo que “la mafia podría aprovechar la creciente pobreza e irrumpir para reclutar personas para su organización”.

En los últimos días, la policía de Nápoles ha intensificado su presencia en los barrios más pobres de la ciudad, donde los hombres de la Camorra, la mafia napolitana, han organizado la entrega a domicilio de paquetes de alimentos. A la par, las autoridades han comenzado una investigación a un grupo de personas que fue interrogado mientras distribuía alimentos a los residentes locales.

“Las mafias no son solo organizaciones criminales. Son organizaciones que aspiran a gobernar territorios y mercados. Los comentaristas a menudo se centran en el aspecto financiero de las mafias, pero tienden a olvidar que su fortaleza proviene de tener una base local desde la cual operar", comentó Federico Varese, profesor de criminología en la Universidad de Oxford a The Guardian.

El experto advirtió: “La mafia no hace nada por su amable corazón. Son favores que todos tendrán que pagar de una forma u otra, ayudando e incitando a un fugitivo, sosteniendo una pistola, traficando drogas y cosas por el estilo”.

DEVASTADOS

Italia anunció el domingo 431 nuevos muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, el balance más bajo desde el 19 de marzo, hace más de tres semanas.

Es la primera vez desde esa fecha que el número de muertos desciende por debajo de los 500 decesos diarios.

Italia es uno de los países más golpeados por la pandemia, justo por detrás de Estados Unidos, con un reguero de muertos que asciende a 19.899, según datos oficiales.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR