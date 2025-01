Maduro arremete contra la oposición tras juramentar: "Esta toma de posesión venezolana no la pudieron impedir"

No se calla. Nicolás Maduro siente que le ha ganado a la oposición tras juramentar a un tercer periodo de gobierno hasta el 2031. Y su discurso, posterior a la toma del mando, es hoy más agresivo.

Una vez investido como presidente, Maduro se dirigió a los presentes y manifestó que cuando le colocaron la banda presidencial sintió "el peso del compromiso" ante el poder que le otorga la Constitución.

"Este poder no me lo ha dado un Gobierno extranjero, ni un Gobierno 'gringo', ni de la oligarquía de los apellidos, del supremacismo, del imperialismo. A mí no me ha colocado como presidente el Gobierno de EE.UU. Soy del pueblo, el poder le pertenece al pueblo y al pueblo me debo", afirmó.

El histriónico Maduro afirmó: "Tengo un solo dueño, mi corazón está entregado a la fuerza histórica del pueblo".

Además, insistió que la convulsionada Venezuela está en paz.

SE DIRIGE A LA OPOSICIÓN

Luego pasaría al ataque. El dictador dijo que "el pueblo le ganó al imperialismo y a su diplomacia del engaño"

"Esta toma de posesión venezolana no la pudieron impedir y es una gran victoria venezolana", sentenció y advirtió que los gobiernos foráneos no podrán con el pueblo.

"No es un hombre, es un pueblo. Si Maduro tiene sentido, lo tiene porque es pueblo, porque es Bolívar, porque es Chávez. Ellos pretendieron convertir la elección de un país en una elección mundial. ¡El fascismo está derrotado, la oligarquía está derrotada!", expresó, eufórico.

En un intento de victimizarse, el dictador aseguró que nunca había visto una conspiración de tal magnitud como la ocurrida contra el país suramericano "siempre adornada con la diplomacia del engaño, la de la zanahoria o la del garrote".

Maduro advirtió que los venezolanos tienen la "diplomacia bolivariana de paz" para "hacer respetar la paz".

"Aquellos que nos subestimaron han cometido un gran error en política y geopolítica", aseveró.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: