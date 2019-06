Madre mata a su hijo de 3 años en negligente "juego" con el auto a toda velocidad [VIDEO]

Una mujer fue arrestada en Texas, Estados Unidos , luego de matar a uno de sus menores hijos atropellándolo con su camioneta cuando estos realizaban un negligente juego.

Según las autoridades policiales de Houston, Lexus Stagg de 26 años, estaba "jugando el juego de la gallina", que consiste en perseguir un auto en movimiento hasta lograr alcanzarlo, con sus tres hijos.

Según muestra un video de vigilancia, cuando su hijo de 3 años, Lord Renfro, se detuvo cerca del parachoques delantero de la camioneta de su madre, esta aceleró y lo derribó con el lado derecho del auto para luego atropellarlo con el neumático trasero. Lord fue declarado muerto en un hospital cercano.

Inicialmente, la madre calificó lo sucedido como "un desafortunado accidente". Pero la policía aseguró que está claro que la muerte de Lord fue el resultado de un juego de la madre que salió terriblemente mal.

El viernes, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris anunció que había acusado a Stagg de homicidio por negligencia criminal y de ser declarada culpable, pasará los próximos 10 años de prisión.

"Todos los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos, incluso de ellos mismos", dijo el fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, en una declaración.

"Los autos no son juguetes y jugar al pollo con tus hijos no es un juego", agregó, según informa The Washington Post.

Stagg originalmente les dijo a las autoridades que Lord corría detrás de su auto cuando ella se estaba retirando. Sin embargo, el video de vigilancia del condominio dejó en claro que ella manejó en reversa durante al menos 30 metros. Además, minutos antes había estado observando a sus hijos jugando en el estacionamiento. Una vez que los niños comenzaron a correr hacia ella, esta se detuvo y puso el auto en marcha.

"Los dos niños mayores pudieron salirse del camino, y trágicamente, el niño más pequeño no y fue atropellado por dos de sus llantas", refirió Sean Teare, jefe de la división de delitos vehiculares.

“Nunca he visto a alguien jugar deliberadamente con niños pequeños con un coche. Debería estar jugando a Peek-A-Boo ('on ta bebé') con un niño de 3 años en lugar de obligarlo a intentar esquivar un arma mortal de 5,600 libras (2500 kilos)", agregó Teare en un comunicado.

Los Servicios de Protección Infantil confirmaron que dos de los hijos mayores de Stagg fueron retirados de su custodia en 2013 y se los entregaron a un familiar. Los dos niños que sobrevivieron al mortal juego ahora viven con otros miembros de la familia. La madre no tendrá ningún contacto con sus hijos hasta que el caso haya concluido.

Pese a los pedidos de los fiscales, la fianza de la madre se fijó en 1500 dólares que esta pudo pagar. Ahora podrá enfrentar el proceso judicial en libertad.