Madre de joven violada en grupo pide ayuda tras intentos suicidas de su hija [VIDEO]

Sandra Zapata, madre de una joven que habría sido violada por un grupo de más de cinco hombres en 2016, publicó un desgarrador video en el que exige justicia para su hija, quien se encuentra internada por intento de suicidio, en Argentina .

La madre rompe en llanto y revela que su hija, identificada como Paula Martínez, intentó suicidarse, motivo por el que tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico.

“Estoy al borde de un ataque de nervios, mi hija está internada en un psiquiátrico por intento de suicidio. Quiero que este video recorra el mundo: soy una víctima, y nos abandonaron. Quedamos en la miseria, me destruyeron la vida, y hoy la quiero de vuelta“, reclamó Sandra.

Madre de joven violada en grupo: "Si Paula se muere la van a pagar todos, ¿saben? Hasta el más capo"

“La quiero viva. Quiero que se haga justicia y que los responsables paguen. Hoy Paula no está conmigo, está internada. Pido ayuda porque estoy perdida, quebré, no puedo más, y no voy a esperar que mi hija se muera. Si Paula se muere la van a pagar todos, ¿saben? Hasta el más capo”, agregó la madre visiblemente afectada.

EL CASO DE VIOLACIÓN

Paula Martínez habría sido violada en 2016 por un grupo de cinco sujetos, luego de asistir al cumpleaños de una amiga en Florencio Varela, una localidad de Buenos Aires, en Argentina.

Según la madre, Paula Martínez fue llevada en un patrullero a la dependencia 2 de Varela pero no la llevaron a la Comisaría de la Mujer. La víctima presentó la denuncia pero, según el relato, le dijeron que la fiscal a cargo no creía en su relato, informa Mitre.

Desde ese momento, la joven tuvo varios intentos de suicidio que finalmente la llevaron a ser internada en un hospital psiquiátrico. Sandra Zapata asegura que en la zona en la que viven, han recibido burlas, hostigamiento y agresiones, debido a que los presuntos violadores "son de la zona".

