Jess Bratton, una madre de 25 años, se llevó una gran sorpresa cuando encontró a su pequeño a los tres años, hoy de ocho, intentó cortarse el pene con unas tijeras. Es así como se dio cuenta que Loan, quien siempre prefirió jugar con muñecas, no estaba pasando solo por una fase.

Cuando era pequeña, Logan, hoy de ocho años, siempre había mostrado más interés en la ropa y el maquillaje de las niñas. Además, prefería utilizar una paño de cocina en la cabeza porque deseaba tener cabello largo. Jess creyó que solo era un juego, hasta un incidente con unas tijeras y decidió que Logan crezca como lo que se sentía: una niña.

”Hubo momentos en los que realmente traté de que fuera un niño, animándola a jugar al fútbol con otros niños en el parque, pero ella se negó”, contó Bratton al medio ‘Mirror’.

A los tres años, Logan intentó cortar sus genitales con una tijera.”Estaba en la cocina preparando la cena, de espaldas a la puerta del dormitorio de Logan. Ella estaba charlando con sus muñecas, pero de repente se quedó en silencio. Grité su nombre y no obtuve respuesta, así que segundos después entré a su habitación y la vi sentada en la cama con los pantalones bajados, sosteniendo un par de tijeras en sus partes”, comentó Bratton y evitó que la situación termine en una tragedia. Desde ese momento entendió el deseo de su pequeño.

Logan ha visitado diferentes médicos para recibir la asesoría necesaria para el proceso de cambio de género que ya ha iniciado.

“Logan tiene una sólida red de apoyo y, afortunadamente, solo le han dicho cosas buenas. Al principio hubo alguna persona que me decía que ‘cortara de raíz’ y que dejara de usar ropa de niña, pero no me preocupé demasiado. Sabía que era normal que los niños probaran cosas nuevas o experimentaran”, resaltó la joven madre.

