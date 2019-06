Madre dio cachetadas y jalones de pelo a su hija de 2 años para amenazar a expareja en prisión

Grave denuncia en Chile. Un video viral demuestra cómo una mujer le pegó a su hija de 2 años con el único fin de enviárselo a su expareja preso en una cárcel. En las imágenes, la mujer agrade a cachetadas y jalones de pelo a la pequeña.

En las imágenes se observa a Carolina Ximena Tapia (38) enviando este mensaje a su expareja: "Mira lo que hago con tu hija. Mira lo que hago con tu hija porque no la quiero". El padre de la menor, pese a su encarcelamiento, hizo la denuncia compartiendo el videoclip en redes sociales.

Tras la acusación en Internet, Tapia fue capturada por los Carabineros de Santiago. Allegados de la mujer señalaron que siempre maltrataba a la niña y que no era la primera vez que agredía a una persona.

Una vecina manifestó que conocía a Tapia desde los 17 años y que siempre escuchó gritarle a su madre, a su marido y ahora a sus niños.

"ME BLOQUEÉ"



"No sé, me sentí mal, me sentí como que me bloqueé", dijo la agresora ante los Carabineros. Afirmó además que pegaba a la niña para que "le doliera a él".

A pesar de la denuncia fue liberada por la Fiscalía de Santiago hasta la formalización del caso. Según comentó el capital policial, Jorge Mancilla, la mujer fue dejada en libertad porque el hecho carecía de flagrancia.

En torno a la formalización del caso, en los próximos días deberá enfrentar cargos por violencia intrafamiliar, agravados por la sobreexposición de la menor.

Entre tanto, los niños pasaron al cuidado de sus abuelos maternos. Tapia tiene otro hijo de 7 años.

"Todos cometemos errores, y no soy la única yo. Hay mamás que son peores que yo", indicó la mujer a su favor.

