En la segunda jornada del juicio que se le sigue en Almería (sureste de España) por el asesinato del Gabriel Cruz (8), la dominicana Ana Julia Quezada (45) señaló que mató al niño de forma involuntaria y por ello, se declaró inocente.

Llorosa ante el jurado reiteró que el pequeño estaba jugando con un hacha y que tras recomendarle que tuviese cuidado, este la tildó de “fea” e hizo hincapié en que no era su madre y le dijo que regrese a su país.

“Simplemente le tapé la boca, no quería hacerle daño al niño, quería que se callara”, indicó la mujer sobre el niño, quien era hijo de su entonces pareja sentimental.

El asesinato de Gabriel Cruz conmocionó España. Ocurrió el pasado 27 de febrero del 2018. El cadáver del niño apareció en el maletero del automóvil de Ana Julia Quezada después que lo desenterró para cambiarlo de lugar.

Gabriel Cruz, de 8 años, fue la pequeña víctima de un crimen que remeció España. | EFE

En la búsqueda de los restos del niño se dio en su casa de Nijar, zona rural de la provincia de Almería. Miles de personas intervinieron en su hallazgo que se prolongó por 12 días.

Ana Julia Quezada y el padre del niño Gabriel Cruz. (Foto: EFE)

Una vez que la Policía la capturó, la mujer confesó ser autora del asesinato, pero negó que quiso hacerlo. Hoy, durante su declaración, reiteró su versión.

Ante el tribunal reconoció que utilizó sus dos manos para asfixiar al niño pero no recordó si fue con una fuerza desproporcionada. “Fueron momentos muy rápidos, estaba muy nerviosa”, agregó.

“Le tapé la boca y la nariz con la mano, lo demás no me acuerdo, cuando lo dejé ya no respiraba”, refirió y agregó que “nunca he tenido intención de hacerle daño a Gabriel”.

Según ella, tras el asesinato, tuvo mucho miedo y se quedó paralizada.

Exámenes forenses contradicen la versión de la acusada. Según el análisis, la mujer golpeó repetidamente al menor y luego lo asfixió al ver que aún respiraba y seguía con vida.

Gabriel Cruz fue despedido entre lágrimas por una multitud en España. | EFE

La mujer se encuentra con una medida de prisión preventiva. De ser hallada culpable, afrontaría una pena de prisión permanente revisable, máxima condena de la ley española para asesinatos graves.

El jurado determinará si fue asesinato o homicidio accidental.

Fue en 1995 que Ana Julia Quezada llegó a Burgos junto a su hija. Después la mujer volvió a casarse y tuvo otra niña.

En 1996, su hija mayor falleció tras caerse de la ventana en su vivienda en Burgos. Las investigaciones determinaron que fue una muerte accidental.

Unos años más tarde, se relacionó sentimentalmente con el padre del niño Gabriel Cruz.