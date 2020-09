La brillante respuesta de una niña a la inopropiada pregunta de un presentador de televisión se volvió viral en las redes sociales. El hecho tuvo lugar el último miércoles en plena transmisión del programa “El Hormiguero” de la cadena Antena 3 de España y no tardó en desatar toda clase de comentarios en Internet.

Tras el incidente que fue tomado con humor durante el programa, los usuarios en las redes estallaron y no dudaron en manifestar su molestia por considerar insólita el tipo de preguntas que le hicieron a la pequeña de apenas 9 años.

“Me creo el mejor presentador y una niña de 9 años me acaba de dejar en rídiculo por ser un neandertal”, “Pablo Motos dando por hecho que la niña debe tener “novio” sin tener en cuenta otros tipos de orientaciones sexuales. Y OJO, que estamos hablando de una niña de 9 AÑOS” y “Me gusta el programa, pero preguntarle a una persona de 9 años si tiene novio, no lo veo..”, fueron algunos de los comentarios que inundaron Twitter.

Luna Fulgencio, la pequeña actriz que dio la audaz respuesta mientras promocionaba ‘Padre no hay más que uno 2’, película que protagoniza, también se manifestó tras el hecho y agradeció a través de un video que compartió en sus redes sociales el apoyo que recibió por parte de los cibernautas.

“Ha sido muy emocionante y bonito pero sin duda... Lo mejor de todo: La cantidad de muestras de cariño y mensajes de todos los que me queréis. Sabéis que??? Yo os quiero más a vosotros. Gracias por apoyarme! Por sentir alegría por mí y por sentiros orgullosos. Más orgullosa estoy yo de tener una familia y amigos como vosotros”, expresó Luna y culminó mandando un beso volado a todos sus seguidores.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Pablo Motos, uno de los conductores del espacio, le hizo una pregunta que sorprendió a los presentes: “¿hay algún chico o algún famoso que te guste?”. Incluso le dio algunas opciones: “Antonio Banderas, Mario Casas”.

La pequeña, algo confundida, contestó: “no sé... Blanca Suárez”, refiriéndose a una actriz que protagonizó series como “El Barco” o “Las Chicas del Cable”. No contento con la respuesta de la menor, Motos reaccionó: “pero bueno, te gusta como actriz. No tienes novio ni nada”. Ante esto, la menor respondió alzando la voz y con bastante sensatez; “¡que tengo 9 años, no 26!”, ganándose los aplausos de los demás presentadores.

