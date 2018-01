Rechazan habeas corpus de ex presidente de Brasil, Lula da Silva Humberto Martins, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) argumentó que dicho recurso es aceptado solamente cuando el cliente tenga el temor de ser preso de manera ilegal, caso que no se cumple con el ex mandatario.

De mantenerse su condena, Lula da Silva estaría 12 años y un mes en prisión.