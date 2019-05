Lula da Silva divulga carta del papa Francisco con fuerte mensaje solidario

Sao Paulo. El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018 condenado por corrupción, divulgó este miércoles una carta recibida del papa Francisco , en la que el pontífice lamenta las " duras pruebas" por las que pasa el ex gobernante y lo insta a "no desistir" de la lucha.

En su página de internet, Lula publicó la carta en portugués en la que el papa Francisco le expresa su solidaridad por la muerte de su esposa Marisa Leticia Rocco en 2017 y las de su hermano Genivaldo Inácio da Silva y del nieto de siete años Arthur Araújo Lula da Silva, que fallecieron en este año.

En la carta, con fecha del 3 de mayo y que fue respuesta a una enviada en abril por Lula, el papa Francisco le manifiesta su "proximidad espiritual" y le pide al líder político de izquierdas "coraje" para "no desanimarse" y "seguir confiando en Dios".

Lula cumple en prisión una condena de ocho años y diez meses por corrupción pasiva en Curitiba, en un caso que se destapó en las investigaciones de la Operación Lava Jato, que descubrió una gigantesca red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras e implicó a las grandes constructoras y políticos del país.

Sin hacer referencia a la situación judicial del ex mandatario, Francisco señaló que las consideraciones remitidas por Lula en su carta de abril sobre la situación política brasileña le fueron de "gran utilidad".

El pontífice hace referencia también a las celebraciones de la Pascua y la resurrección de Jesús y califica el momento como la esperanza de un despertar de la humanidad que pasará de la " oscuridad a la luz", "de la esclavitud para la libertad", "del pecado a la amistad", del "desespero para la alegría serena".

" El bien vencerá el mal, la verdad vencerá la mentira y la salvación vencerá la condenación", señaló el mensaje, en el que Francisco pide a Jesús y a la Virgen María que "protejan" a Lula y le "asegura" su oración, pero también le pide al ex gobernante que "no deje de rezar" igualmente por él.

El sitio oficial de Lula en internet recordó que en 2018 el pontífice le mandó al ex presidente un rosario bendecido, que fue entregado personalmente por el abogado argentino Juan Grabois, quien lo visitó a "título personal" en la prisión y no en nombre del Vaticano o del papa Francisco.

Fuente: EFE