Tras celebrar una misa en homenaje a su fallecida esposa, el ex presidente brasileño Lula da Silva pronunció un encendido discurso ante una multitud. Después se entregó a la Policía Federal y está a punto de ingresar a prisión para enfrentar 12 años de condena por corrupción y lavado de activos.



Estas son las 15 mejores frases que pronunció:

"Mi crimen fue colocar pobres y negros en la universidad y que los campesinos puedan soñar con casa propia. Si ese fue el crimen que cometí, seguiré siendo un criminal".



"Todos ustedes serán Lula y caminarán por este país haciendo lo que hay que hacer. Mis ideas están en el aire, y no hay como detenerlas".



"Yo no los perdono por haber pasado a la sociedad la idea de que soy un ladrón".



"Yo no estoy por encima de la justicia, si no, no habría fundado un partido político, habría propuesto una revolución".



"El fiscal dice que no tiene pruebas, pero tiene convicciones. Que guarde sus convicciones para sus cómplices".



"Lo que no se dan cuenta es que cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño".



"No les tengo miedo. Desafío a Moro a un debate en una universidad. Que muestre las pruebas y diga qué crimen cometí".



"El golpe no terminó con Dilma. El golpe sólo termina cuando ellos consigan que yo no pueda ser candidato".



"Ellos van a tener un orgasmo múltiple con mi foto preso".



"Yo voy a acatar la orden para transferir la responsabilidad. Ellos no saben que el problema de ese país no es Lula, sino la conciencia del pueblo. No alcanza impedir que yo camine el país, porque hay muchos para caminar".



"Me dicen que vaya a la embajada de Bolivia, de Uruguay. No tengo edad para eso. Los voy a enfrentar mirándolos a los ojos. Cuanto más días de tengan preso, más Lulas van a nacer en este país".



"No van a decir que yo estoy prófugo o escondido. No les tengo miedo. Hagan lo que quieran. Yo voy a probar mi inocencia".



"Voy a salir de esto mayor, más fuerte, más verdadero. No tengo como pagar la gratitud, el cariño y el respeto que ustedes me dieron".



"Me voy a presentar ante el comisario con la cabeza erguida y la historia va a mostrar que los que cometieron un crimen fueron los que me acusaron".