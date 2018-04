Lula da Silva no se entregará a prisión este viernes

El ex mandatario de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , no se entregará a las autoridades hoy, a pesar que el último jueves, el juez Sergio Moro emitiera una orden de detención tras ser condenado a 12 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

El plazo máximo para su arresto era hasta las cinco de la tarde de este viernes, sin embargo, el otrora presidente brasileño se mantuvo refugiado en el local del Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo en Sao Paulo.

Durante todo este tiempo, Lula da Silva se ha mantenido negociando su entrega con los agentes de la Policía Federal y con sus abogados, reportaron medios locales.

Thaisa Echterhoff, periodista brasileña, recalcó para Canal N que es posible que los agentes policiales vayan por Lula da Silva para su arresto, debido a que hay un orden explícita por el juez. No obstante, acotó que "por temas se seguridad y de tiempo" no lo harán por la noche de hoy.

"A pesar que es posible su detención, no lo realizarán porque no quieren que se vea como una operación desesperada. Además, saben en dónde se encuentra y no lo toman como un prófugo. Quieren tener toda la seguridad para el ex presidente", informó Echterhoff.

La agencia Reuters consignó por su parte que la Policía Federal (FP) llevaría en un avión policial a Lula da Silva si es que este se entrega el sábado.

"No habrá resistencia, pero él no irá al matadero cabizbajo, por libre y espontánea voluntad", señaló el abogado del ex presidente, José Roberto Batochio, al diario Folha se Sao Paulo.

Además, el haber aplazado su entrega, le ha facilitado su asistencia para este sábado a una misa en memoria de su esposa Marisa Letícia, quien falleció en febrero de 2017 y quien mañana habría cumplido 67 años.