ACTUALIZACIÓN | 5:46 P.M.

El ex presidente brasileño, Lula da Silva, llegará al aeropuerto de Congonhas para ser trasladado a la cárcel de Curitiba, a más de una hora de vuelo. Se guardará todo el protocolo policial para ser llevado a su celda de 15 metros cuadrados con baño privado.



Lula salió caminando del Sindicato para subir a un vehículo de la Policía Federal. El ex mandatario fue trasladado a una delegación policial en Sao Paulo.





ACTUALIZACIÓN | 5:29 P.M.

​Tensión frente a la cárcel de Curitiba, donde Lula da Silva cumplirá su condena por delitos de lavado de activos y corrupción. Manifestantes se han reunido a protestas al grito de "¡Lula libertad!".



Esta prisión, que alberga 659 presos, está destinada para los criminales que se encuentran enfermos o con problemas psiquiátricos, pero actualmente acoge a expolicías y aquellos con crímenes socioeconómicos.

Lula da Silva se entrega

NOTA ORIGINAL:

Lula da Silva, ex presidente brasileño, se entregó a la Policía Federal. El líder obrero se rindió a la justicia y cumplirá doce años de prisión.