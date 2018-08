Luisa Araujo: La militar venezolana que participó en un certamen de belleza [FOTOS]

La representante del estado venezolano de Miranda para el Miss Earth Miranda 2018, Luisa Araujo, solicitó que le den de baja en las Fuerzas Armadas de su país para poder participar del certamen de belleza .

Araujo, quien todavía pertenece a la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana (FANB), reveló que en la institución castrense existen reglas que le impedían convertirse en un personaje público sin la autorización del ministro de Defensa de su país.

“Hablé con mi jefe inmediato luego de que fui quedando preseleccionada. Sin embargo, mis superiores negaron el permiso, por lo que decidí pedir la baja para continuar en el concurso”, reveló Araujo en una entrevista con El Nacional.

Luisa Araujo: La militar venezolana que participó en un certamen de belleza. (Instagram/soyluisaaraujo)

Pese a que no quedó entre las 13 finalistas, no se arrepiente de su decisión. Pero no descarta la posibilidad de que la política influyó en la decisión del jurado. “Supongo que habrá sido una candidata ofendida que habrá filtrado esa información (en referencia a su carrera en la FANB) o empezó a divulgar información sobre mí, realizando una campaña en las redes sociales, lo que llevó a la gente del concurso a 'cuidarse' de esos comentarios”.



La participante manifestó que siempre quiso ser militar, pero ahora piensa en un nuevo objetivo: quiere continuar con sus estudios de odontología.

"Yo siempre quise ser militar y estoy orgullosa de serlo, aunque siento que ya mi ciclo terminó", agrega Luisa, quien se encuentra a la espera de la resolución del Ministerio de Defensa, para finalmente ser libre de cumplir sus nuevas metas.

Ahora, gracias a la luz mediática de su caso, asegura que tras su participación en el concurso se le han abierto nuevas puertas en el ámbito laboral y rechazó las acusaciones en las que la tildan de "enchufada", en referencia a pasado militar.