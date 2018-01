La dura respuesta desde Venezuela a Luis Galarreta por decir que Nicolás Maduro es un "asesino" [VIDEO]

El discurso que ofreció Luis Galarreta —presidente del Congreso de nuestro país— en la condecoración que le hizo el Parlamento al opositor al chavismo, Antonio Ledezma, ha generado reacciones desde Venezuela .

De acuerdo con lo que expresó el también congresista de Fuerza Popular, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro , es un "asesino". Así lo dejó saber Galarreta en pleno homenaje.

"El asesino de Maduro no puede venir a la Cumbre de las Américas, no puede venir como si no pasara nada en Venezuela, no puede venir como si no respetase la vida de los ciudadanos que han matado", sentenció el legislador.

Como se supo el pasado viernes, el congresista de Fuerza Popular ha exigido al jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que no se le permita el ingreso a Maduro a territorio peruano para la Cumbre de las Américas.

"Así como se exigió la salida del embajador venezolano, también le exigimos al Ejecutivo que marque una posición clara, ya que no podemos seguir manteniendo relaciones con un gobernante (Nicolás Maduro) que viola los derechos humanos", agregó.

Mira el video con las declaraciones de Galarreta:

LE RESPONDEN

Estas ácidas declaraciones de Luis Galarreta llegaron hasta los altos mandos del chavismo en Venezuela. Quien le respondió al parlamentario peruano fue la mismísima Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente de aquel país.

A través de su cuenta en Twitter, la ultra chavista instó al congresista fujimorista a dedicarse a "cuidar las desprestigiadas y depravadas espaldas del movedor de cola imperial". " Venezuela repudia las vulgares e infames declaraciones de Pdte. Congreso de Perú, Luis Galarreta", añadió.

Según indica Rodríguez, las palabras del legislador de Fuerza Popular son "ofensivas a la dignidad del presidente Nicolás Maduro".

Pero eso no fue todo. La defensora del gobierno de Maduro auguró que "más temprano que tarde, Perú retomará los caminos de la Patria Grande en lugar del servilismo monroísta que hoy pregonan".