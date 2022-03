Cuando se habla de las integrantes de la familia real británica, hay pocos detalles que los seguidores de la realeza no sepan sobre ellas. Desde sus productos favoritos hasta sus secretos de belleza, queda poco por descubrir sobre las royals. Excepto, talvez, qué perfumes o fragancias usan.

Si bien lo que se sabe sobre sus vidas es abundante, se desconoce sobre algo tan personal para ellos como su aroma característico. Por supuesto, el perfume no es visible de la misma manera que el maquillaje, pero cuando se trata de fragancias se tiene algunas referencias reveladas por sus allegados.

Afortunadamente, las mujeres de la realeza británicad, desde la princesa Diana hasta Catalina de Cambridge, han sido bastante abiertas con el perfume de su elección. ¿Y lo mejor? Muchas de sus fragancias favoritas también están disponibles para que las compren quienes no son reales.

Perfumes de las mujeres de la realeza británica

Diana de Gales

La princesa Diana optó por un aroma floral blanco y suave para su boda con el príncipe Carlos en 1981. La difunta princesa de Gales optó por usar Quelques Fleurs de Houbiquant, que luce una fragante mezcla de nardo, jazmín, lirio de los valles y rosa. Según contó la maquilladora de Diana, Mary Greenwell, a Vogue el Penhaligon’s Bluebell Eau de Toilette era otra fragancia favorita de la princesa.

Diana de Gales usaba el Bluebell Eau de Toilette de Penhaligon. (Foto: AFP | Amazon)

Meghan de Sussex

La exactriz aparentemente es una gran fanática de los perfumes. Según El Expreso, ella posee no uno, sino tres aromas característicos. “La fragancia es mi cosa favorita. Tanto que si salgo de casa y no me pongo nada, me doy la vuelta y vuelvo a casa”, dijo. “Alterno entre algunos aromas. Me encanta el eau de parfum Oribe Côte d’Azur y las colonias Wild Bluebell y Wood Sage & Sea Salt de Jo Malone”, agregó.

Catalina de Cambridge

En cuanto a Catalina de Cambridge, Clarence House confirmó que cuando se casó con el príncipe Guillermo en 2011, la duquesa usó White Gardenia Petals de Illuminum. Después de que se anunciara el perfume de su boda, la pequeña marca detrás de la suave fragancia floral logró un éxito de la noche a la mañana. La fragancia se agotó a los minutos de descubrir el amor de Catalina por ella.

Catalina de Cambridge usa Dune de Dior. (Foto: AFP | Amazon)

Isabel II del Reino Unido

Al parecer, la reina Isabel II del Reino Unido se decanta por una fragancia de Guerlain, llamada L’Heure Bleue. Creada en 1912, la fragancia especiada tiene notas florales y cítricas con un fondo empolvado. Se cree que Su Majestad eligió el perfume para usar el día de su boda con el príncipe Felipe en noviembre de 1947, y ha permanecido cerca de su corazón y de sus muñecas desde entonces.

VIDEO RECOMENDADO

La reina Isabel II ostenta hasta la fecha el segundo reinado más largo de la historia.