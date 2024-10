Los insultos de Trump hacia los latinoamericanos

Donald Trump, expresidente y actual candidato presidencial de Estados Unidos, ha generado polémica desde que anunció su postulación por primera vez en 2015. Desde entonces, el magnate ha vertido comentarios discriminadores contra latinoamericanos.

De acuerdo a un reportaje de The Atlantic, el exsecretario general de la Casa Blanca durante la administración de Trump, John Kelly, aseguró que en 2020 el entonces mandatario mostró su enojo al ser informado sobre el precio para enterrar a una soldado del Ejercito con ascendencia mexicana, quien fue asesinada con un martillo dentro de la base militar Fort Hood, Texas.

Trump habría prometido a los familiares de la víctima cubrir los gastos del funeral de Vanessa Guillen. No obstante, The Atlantic reveló que cuando llegó la factura de US$ 60,000, el entonces presidente aseguró: "No cuesta US$ 60,000 enterrar a una j*dida mexicana".

La campaña del republicano consideró que la versión de The Atlantic es "una mentira escandalosa". Sin embargo, en reiteradas oportunidades, voceros del exmandatario han debido salir a explicar o corregir comentarios previamente hizo Trump. Sobre todo cuando se refiere a migrantes latinoamericanos, cuyos votos son disputados entre el magnate y la candidata demócrata, Kamala Harris, de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

Puerto Rico "isla de basuta flotante"

Durante un mitin de Trump este fin de semana, el primer orador fue el comediante Tony Hinchcliffe, quien generó polémica tras asegurar que Puerto Rico es "una isla flotante de basura". "Están pasando muchas cosas, no sé si lo sabían, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico", dijo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Diversos republicanos cuestionaron la "broma" e intentaron distanciar al comediante de la campaña, faltando menos de dos semanas para las elecciones.

Haitianos se comen a las mascotas

No obstante, Trump no ha tenido reparos en referirse a los latinos en términos denigrantes. Recientemente, en el debate presidencial con Kamala Harris, el republicano afirmó falsamente que migrantes haitianos se comían las mascotas de estadounidenses en Springfield, Ohio, lo cual fue desmentido por las autoridades locales.

Trump aseguró que solo repetía "lo que se informó", al ser consultado sobre el tema la semana pasada, durante un foro de Univisión.

Delincuencia venezolana

Por otra parte, en agosto de 2024, Trump aseguró que la delincuencia había disminuido en Venezuela debido a que enviaron "a sus elementos criminales a Estados Unidos".

“Son narcotraficantes, criminales, asesinos y violadores. Todo lo han trasladado a Estados Unidos”, aseguró, sin mostrar evidencias.

Durante la Convención Nacional Republicana, el magnate dijo que "en Venezuela, la criminalidad bajó un 72% porque los gobiernos extranjeros están enviando a los criminales de sus países a Estados Unidos".

Cuando se le consultó sobre las cifras ofrecidas, el republicano aseguró: "Supongo que en este caso los saqué de los periódicos, creo que es una declaración federal o… bueno, en realidad vienen de Venezuela. Vienen de Venezuela".

"México no envía lo mejor"

En junio de 2015, Trump se pronunció sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos y aseguró que "cuando México envía a su gente, no envía lo mejor (...) Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores".

Además, agregó que "algunos asumo que son buenas personas, pero yo hablo con guardias fronterizos y eso tiene sentido común". Asimismo, indicó que desde México ingresan "problemas" que vienen de Sudamérica y toda América Latina".

Por último, en enero de 2018, el entonces presidente tuvo una dura expresión al referirse a los migrantes africanos, haitianos y salvadoreños. "¿Por qué tenemos toda esta gente de países de mi**da viniendo aquí?”, habría dicho Trump en una reunión sobre inmigración en la Casa Blanca, de acuerdo a The Washington Post.

