Los cuerpos de Kfir y Ariel bibas fueron identificados pero su madre sigue desaparecida

El terrible caso de los hermanos Kfir y Ariel bibas y su madre Shiri, ha cobrado un nuevo giro dramático. Entre los cuerpos entregados por el grupo terrorista Hamás no se logró identificar a la madre de los menores.

Según informó el Instituto Nacional de Ciencia Forense, tras el proceso de identificación de los cadáveres, se corroboró la identidad de Ariel y Kfir Bibas, quienes fueron brutalmente asesinados en cautiverio por los terroristas en noviembre del 2023.

Sin embargo, el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas, madre de los menores, y no coincide con el de ningún otro secuestrado. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado, según la evaluación de funcionarios profesionales, basada en la inteligencia disponible y los hallazgos forenses.

Imagen Hamás exhibió los cuerpos de los menores en una siniestra ceremonia pública. Foto: AFP

Esta sería una grave violación por parte de la organización terrorista Hamás, debido a que estaba obligada a devolver a cuatro secuestrados fallecidos por el acuerdo.

Como se sabe, Ariel Bibas tenía cuatro años en el momento de su muerte y Kfir Bibas tenía diez meses. Fueron secuestrados junto con su madre, Shiri Bibas, desde su hogar en Nir Oz. Yarden Bibas, padre de los pequeños, salió a protegerlos y también fue secuestrado pero devuelto como parte del acuerdo para la liberación de los secuestrados el 1 de febrero del 2025.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO