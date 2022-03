La reina Isabel II del Reino Unido es una de las royals más queridas en cuestiones de moda. Gracias a una personalidad muy marcada, ha conseguido definir un estilo que es único y representativo. Pero también debemos hablar de esos aspectos de belleza que la caracterizan y que hacen que siempre luzca elegante.

Desde su clásica melena corta hasta su manicure nude, a continuación te contamos los secretos de belleza de la monarca de Inglaterra con los que consigue esa imagen tan poderosa como sofisticada.

1. Corte de cabello simétrico

Su pelo corto y blanco, perfectamente peinado hacia atrás y con rizos siempre bien cuidados que enmarcan el rostro es una de las piezas claves de su look. ¿Cómo lo consigue? Según Richard Eden, del Daily Mail, la presentadora Esther Rantzen le contó que la reina siempre le pide a su hairstylist un corte perfectamente simétrico que se vea igual desde cualquier lado y ángulo en que la gente la vea.

Durante más de 20 años el peluquero de Isabel II ha sido el estilista Scott Ian Carmichael, quien le retoca su cabello semanalmente. La soberana lleva fiel al mismo peinado desde la década de los 60, un look que le permite usar el sombrero, un accesorio que siempre está presente en sus estilismos.

La reina Isabel II del Reino Unido lleva siendo fiel al mismo peinado desde la década de los años 60. (Foto: AFP)

2. Uñas ballerina

Aunque a veces se le ve a la reina con un esmalte de uñas transparente, el color que predomina en su manicure desde 1989, es un milky nude llamado ‘Ballet Slippers’, de Essie. Varias fuentes allegadas a la monarca revelan que en ese año, el stylist de la monarca solicitó el esmalte en una carta exclusiva a la marca y desde ahí, es el único color que se le ha visto. Este esmalte es tan clásico como sofisticado.

3. Cosméticos anti-edad

Hace un tiempo la prensa especializada reveló los productos y las marcas de belleza favoritas de la reina Isabel II, entre los que resaltan cosméticos anti-edad o anti-arrugas. Y no sólo para cuidar la piel de su rostro, sino también la de sus manos y cuello, partes del cuerpo que evidencian estos signos.

La monarca británica es fan de Hand And Nail Treatment Cream, de Clarins; Eight Hour Cream, de Elizabeth Arden, además de algunas lociones para manos de Bronnley y geles de baño de Molton Brown. No cabe duda que para la soberana, cuidar su piel de pies es su mayor secreto de belleza.

Existen varias fotos en las que se ha capturado a Isabel II del Reino Unido retocando su lipstick. (Foto: AFP)

4. Labios rosados

En varias ocasiones la reina ha sido captada retocando su lipstick. Pero, ¿qué marca usa? Nada más y nada menos que los labiales hidratantes de Elizabeth Arden. Se desconoce cuál es la tonalidad exacta que usa, pero por lo que han visto los expertos en maquillaje, se cree que son los tonos rosados.

5. Sus perfumes favoritos

Según la publicación Maria Claire, uno de los perfumes que no puede faltar en el tocador de Su Majestad es L’Heure Bleue, de Guerlain, que desprende notas florales y cítricas. Se presume que lo usó el día de su boda con el príncipe Felipe en 1947, y también se ha conocido recientemente que es fan de White Rose, de Floris, que huele a clavel, la flor favorita de la reina Isabel II del Reino Unido.

