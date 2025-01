Los 10 ANUNCIOS MÁS IMPORTANTES de Donald Trump tras asumir la presidencia de Estados Unidos

En un discurso que duró 29 minutos, el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso las medidas en las que enfocará su gobierno, el cual inició hoy en medio del temor de los migrantes.

“Mi reciente elección es un mandato para revertir total y completamente una horrible traición y todas estas muchas traiciones que han tenido lugar y devolverle a la gente su fe, su riqueza, su democracia y, de hecho, su libertad. A partir de este momento, el declive de Estados Unidos ha terminado”, dijo antes de mencionar las nuevas disposiciones.

Estas son las medidas anunciadas por Trump:

1. Deportará a "millones y millones" de migrantes en situación irregular

Como parte de su discurso de investidura, reiteró que deportará a millones de migrantes en situación irregular.

"Todas las entradas ilegales serán bloqueadas de inmediato y comenzaremos el proceso de enviar a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron", recalcó el presidente republicano.

2. "Recuperará" el canal de Panamá

"A los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera, forma o manera", expresó, añadiendo que China está operando el canal.

"Nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo", señaló, haciendo alusión a la intención de retomar el control de esta vía estratégica.

3. Reconocerá solo "dos sexos" en Estados Unidos

Firmará una orden ejecutiva que insta que su administración a "reconocer" la existencia de solo "dos sexos".

"También pondré fin a la política gubernamental de intentar diseñar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada... A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros, masculino y femenino", afirmó el presidente número 47 de Estados Unidos.

4. Cárteles de la droga serán declarados “organizaciones terroristas extranjeras”

"Bajo las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras", declaró el mandatario durante su ceremonia inaugural en el Capitolio en Washington.

5. Declarará terrorista al grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Trump ordenará la expulsión de los miembros de la banda venezolana en Estados Unidos.

El Tren de Aragua opera en varios países sudamericanos, y está vinculada a extorsiones, homicidios y tráfico de drogas. La organización criminal ha tocado países como Perú, Chile y Colombia.

6. Promete una guerra de aranceles

El presidente Donald Trump prometió este lunes la imposición de aranceles e impuestos a otros países en un discurso de investidura muy nacionalista tras jurar su cargo.

"Voy a comenzar inmediatamente a reformar nuestro sistema de comercio para proteger a los trabajadores estadounidenses y a sus familias", afirmó el mandatario.

"En lugar de poner impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondré aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos", agregó.

7. Renombrará al golfo de México como "golfo de América".

"Estados Unidos reclamará su legítimo lugar como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la tierra, inspirando el asombro y la admiración del mundo entero. Dentro de poco, cambiaremos el nombre del golfo de México por el de golfo de América", dijo como una de sus últimas medidas anunciadas esta tarde.

8. Declarará "emergencia energética nacional"

Anunció que declarará la "emergencia energética nacional" para ampliar significativamente la extracción de hidrocarburos en el mayor productor mundial de petróleo y gas, una ruptura con las políticas climáticas de Joe Biden.

"La crisis inflacionaria fue causada por el gasto excesivo y la escalada de los precios de la energía, y por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional. (...) '¡Perfora, cariño, perfora!", dijo.

Imagen El mandatario estuvo acompañado de su esposa Melania Trump. (Foto: AFP)

9. ¿Plantará la bandera de EE.UU. en Marte?

"Perseguiremos nuestro destino manifiesto a las estrellas, enviando a astronautas estadounidenses a plantar las estrellas y franjas (de la bandera de EEUU) en el planeta Marte", dijo Trump durante su discurso de inauguración.

10. Volveremos a fabricar coches en Estados Unidos

"Con mis acciones hoy pondremos fin al Green New Deal, y revocaremos el mandato de los vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automovilística y manteniendo mis plantas sagradas para nuestros grandes trabajadores automovilísticos estadounidenses. En otras palabras, podrán comprar el coche de su elección; volveremos a fabricar automóviles en Estados Unidos a un ritmo que nadie habría soñado posible hace tan solo unos años. Y gracias a los trabajadores del sector de automóviles de nuestra nación por su inspirador voto de confianza. Nos ha ido tremendamente bien con ellos", sentenció Trump.

Imagen "La era de oro de Estados Unidos comienza ahora", dijo durante su discurso como presidente de EE.UU. (Foto: AFP)

11. Fortalecerá El Ejército

"Como en 2017, volveremos a construir el ejército más fuerte que el mundo haya visto jamás. Mediremos nuestro éxito, no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que terminemos y, quizá lo más importante, por las guerras en las que nunca nos metamos. El legado del que me sentiré más orgulloso será el de pacificador y unificador. Eso es lo que quiero ser, un pacificador y un unificador. Me complace decir que desde ayer, un día antes de asumir el cargo, los rehenes de Oriente Próximo vuelven a casa con sus familias", con esta medida concluyó su mensaje.

