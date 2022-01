Una niña de cinco años le rogó a su madre que no la matara mientras la estrangulaba en su casa. Martina Madarova, de 41 años, había puesto caricaturas para su hija Alijah Thomas, antes de realizar el acto cuando la niña le dijo: “Mamá, no me mates”’. Sin embargo y pese a las palabras de su hija, Madarova procedió a estrangularla antes de arroparla con una manta en su casa en Ealing, al oeste de Londres .

La mujer había estado sufriendo con su salud mental y recurrió al alcohol durante el encierro por Covid-19.

Martina Madarova recibió una sentencia de cinco años de cárcel después de que un juez dictaminara que tenía una “responsabilidad baja” por la muerte de Alijah. Un tribunal escuchó que en los meses previos al incidente, familiares y amigos se preocuparon por el bienestar de Madarova, ya que parecía “cada vez más estresada”.

La mujer estaba preocupada por sus ingresos, después de que se redujeron sus horas como cuidadora, y se puso ansiosa después de no cumplir con la fecha límite para inscribir a su hija en la escuela. Junto con las preocupaciones de que su madre contrajera coronavirus y estuviera atrapada en el apartamento todo el día, finalmente comenzó a recurrir al alcohol como un “mecanismo de supervivencia”.

En una declaración leída por el fiscal Duncan Atkinson QC, el padre de Alijah, David Thomas, quien aún mantenía una relación cercana con Madarova, dijo: “La semana antes de la muerte de Alijah me tomé cuatro días libres para ayudar a arreglar el lugar de la escuela y calmar a Martina, ella no era la misma”.

Estaba claro que no era ella misma. Le estaba pidiendo que la revisaran en el médico de cabecera porque parecía deprimida.

“Se estaba presionando mucho a sí misma. Durante nuestras discusiones sobre las cosas, ella empezaba a llorar y simplemente se iba a otra habitación”, agregó Thomas.

En la mañana del 14 de septiembre, el padre de Alijah se había ido temprano al trabajo y unas horas más tarde Madarova le notificó que su hija había muerto. Debido a su distancia de la casa familiar, llamó a su hermano y a un amigo de la familia, quienes acudieron al lugar.

La madre había estado sufriendo con su salud mental y recurrió al alcohol durante el encierro por la pandemia.

Allí, encontraron a Alijah “metida en una manta como si fuera a dormir”, pero no tenía pulso y estaba “fría al tacto”. Llamaron a los servicios de emergencia a las 12:56 p. m., pero Alijah fue declarada muerta en el lugar.

El Sr. Atkinson le dijo al tribunal que Madarova, una ciudadana eslovaca, había bebido dos botellas de vino y les dijo a los amigos de la familia presentes: “Ella ya no está allí, lo hice, le fallé a mi hija”.

Mientras estaba en la ambulancia también dijo: “Hija mía, ¿qué he hecho? Mi hija, su vida, yo le quité la vida. Ella era la cosa más hermosa”.

Los últimos momentos de Alijah se revelaron después de que Madarova le dijo a los paramédicos que su hija había dicho: “Mamá, no me mates”.

Ella había respondido: “No quiero matarte, solo quiero ayudarte, no bebé, estás a salvo”, a lo que Alijah había respondido: “No mamá, me estás matando”.

Su plan había sido matar a su hija y luego suicidarse. Mientras estaba bajo custodia policial, la describieron como ‘angustiada’ y cuando se le preguntó si escuchaba voces en su cabeza, respondió: “Lo que he hecho no es normal, voy a estar en todas las noticias, las voces en mi cabeza me dijo que lo hiciera ahora, merezco la sentencia de muerte es raro cuando una madre asfixia a su propio hijo, soy un asesino al final del día”.

Cuando un psiquiatra le preguntó su versión de los hechos, dijo: “Sé que llevé a Ali del dormitorio a la sala de estar, puse dibujos animados para ella, me estaba encontrando llorando, estuve con ella por un tiempo, fue muy vergonzoso, mi hija tratando de ayudarme. Fue entonces cuando me sentí como un fracaso. Desorden emocional, físico y espiritual. Nada estaba bien”

Fue acusada del asesinato de su hija y en una audiencia el 7 de diciembre se declaró culpable de homicidio por razón de responsabilidad disminuida.

Se leyó en voz alta ante el tribunal una conmovedora declaración del padre de Aliyah, David Thomas, en la que describía el impacto “devastador” que la muerte de Aliyah había tenido en su familia.

Él dijo: “No creo que alguna vez supere perderla de esta manera, era una niña brillante. Tomábamos el metro juntas y extrañaría esas pequeñas aventuras juntas, ella hacía preguntas y hablábamos del mundo”.

Madarova estaba visiblemente emocionada en el banquillo y lloró durante su sentencia.

El padre de Alijah, que se sentó durante la audiencia, fue elogiado por su enfoque del trágico caso, y el juez le dijo: “Qué impresionado estoy por la forma en que ha abordado estos asuntos: nadie podría comportarse con mayor dignidad”.