Dos sujetos, identificados como Ferdinando Orlando (25) y Lorenzo Constanzo (26) recibirán todo el peso de la ley tras abusar sexualmente a una joven docente de 23 años dentro de un bar ubicado en el centro de Londres.

Las cámaras de seguridad del local captaron los instantes en los que el par de hombres se aprovechan del vulnerable estado de la mujer y la arrastran hasta el cuarto de mantenimiento del club, donde se grabaron mientras la atacaban salvajemente.

En las cintas del establecimiento también se observa a los violadores celebrar su hazaña chocando las manos y abrazándose.

La víctima fue hallada una hora más tarde por un guardia. Según testigos, presentaba heridas graves. Fue auxiliada por una pareja y posteriormente ingresada en el hospital, donde fue operada.

Ferdinando Orlando (25) y Lorenzo Costanzo (26). (Captura de Youtube)

El pasado viernes, Orlando y Constanzo fueron declarados culpables por el juez Giles Curtis- Realeigh encargado del caso, que fue llevado a los tribunales de Isleworth (Londres). Ambos perpetadrores cumplirán una sentencia de siete años tras las rejas.

“Rezo para que otras víctimas de estos crímenes violentos se sientan más segura de sí misma. He continuado con este proceso legal y he tratado de mantenerme firme porque creo que es necesario poner fin a estas horribles agresiones contra las mujeres... Espero que algún día ya no me sienta víctima y me sienta orgullosa de mí misma por haberme mantenido tan fuerte”, dijo la víctima a Infobae.